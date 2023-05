Asteroid City: Scarlett Johansson, Tom Hanks e Liev Schrieber nelle clip del film di Wes Anderson

Il mondo colorato e surreale di Wes Anderson in tre clip di Asteroid City, in concorso a Cannes 2023, con le star Scarlett Johansson, Tom Hanks e Liev Schrieber.

Focus Features ha diffuso tre clip di Asteroid City, nuovo film diretto da Wes Anderson che verrà presentato oggi in Concorso a Cannes 2023. , programmata per la premiere in sale selezionate il 16 giugno. L'uscita su larga scala seguirà il 23 giugno.

I primi due video offrono un primo sguardo al personaggio di Scarlett Johansson, una famosa attrice con una figlia adolescente. La terza clip mostra i personaggi di Tom Hanks, Liev Schreiber e Hope Davis mentre discutono dei piani dell'esercito per loro. Tom Hanks interpreta un padre in lutto che si ritrova bloccato ad Asteroid City con i suoi figli adulti a causa di un evento extraterrestre al festival di astronomia. Dalla clip si intuisce che Hanks e gli altri sono tenuti in ostaggio dalle forze di sicurezza locali, ma mentre discutono di fughe e minacce aliene, il personaggio di Hanks usa la prigionia come un'opportunità per flirtare.

Asteroid City: Scarlett Johansson era sul set di Wes Anderson otto settimane dopo il parto

Di cosa parla Asteroid City?

Scritto e diretto da Wes Anderson, Asteroid City viene descritto come una meditazione poetica sul significato della vita. Al centro della trama c'è una città americana situata vicino al deserto nel 1955 e la sua convention Junior Stargazer, che fa arrivare studenti e genitori provenienti da tutte le parti degli Stati Uniti per una gara scolastica, dando vita a situazioni divertenti, drammatiche, a romanticismo e a tanto altro.

Asteroid City: una scena del film

Ricchissimo come sempre il cast che vede la presenza di Tom Hanks, Margot Robbie, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell (che ha sostituito Bill Murray), Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum e Rita Wilson.

La sceneggiatura si basa su un'idea di Wes Anderson e Roman Coppola. Il film è prodotto dai collaboratori di lunga data di Anderson, Steven Rales, fondatore di Indian Paintbrush, e Jeremy Dawson.

Asteroid City arriverà nei cinema italiani il 14 Settembre con Universal. Wes Anderson ha un secondo film in uscita nel 2023, The Wonderful Story of Henry Sugar, pellicola in stop motion con Benedict Cumberbatch, Dev Patel e Ben Kingsley che approderà su Netflix a fine anno.