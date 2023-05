Asteroid City: Scarlett Johansson illumina il red carpet di Cannes 2023 e il trailer italiano del film

Tutti gli occhi puntati su Scarlett Johnasson, bellissima in rosa, protagonista del red carpet di Asteroid City, la vediamo nel primo trailer italiano del film di Wes Anderson.

Red carpet traboccante di star per Asteroid City, nuovo film di Wes Anderson in Concorso a Cannes 2023 che ieri sera ha avuto la sua premiere mondiale a Cannes 2023. Il regista texano era accompagnato al festival da gran parte del cast, compresi Tom Hanks, Adrien Brody, Bryan Cranston, Maya Hawke, Matt Dillon, Fisher Stevens e Steve Carell, ma a rubare la scena è stata Scarlett Johansson, in rosa Prada, che ha sfilato a fianco del marito Colin Jost.

Chi interpreta Scarlett Johansson in Asteroid City?

Asteroid City si svolge in un'immaginaria città americana nel deserto nel 1955. L'itinerario di una convention di Junior Stargazer/Space Cadet (organizzata per riunire studenti e genitori di tutto il paese per una competizione accademica e di affiatamento) viene spettacolarmente sconvolto da eventi che cambiano il mondo.

Scarlett Johansson parla della causa contro la Disney: "Ero triste e delusa"

Nel film, Scarlett Johansson interpreta una celebre attrice di cinema e teatro ispirata a dive del passato come Bette Davis che si ritrova bloccata ad Asteroid City insieme alla figlia adolescente. Parlando del ruolo, l'attrice ha rivelato a Entertainment Weekly: "Lei è un libro aperto, ma nel modo in cui possono esserlo gli attori, che in un certo senso ti dicono tutto e niente. È un enigma. Parla molto del suo passato e di cosa l'ha spinta a diventare ciò che è. Avevo molte domande su tutte quelle cose e su cosa significassero. Wes ama parlare delle sfumature del personaggio".

Parlando del rapporto con Wes Anderson sul set, l'attrice ha aggiunto: "Lavoro bene con registi a cui piace lavorare sodo e sono precisi e implacabili. Wes è entusiasta del processo di ripetere le riprese e di ciò che fa emergere. È quasi come se stessi facendo delle prove teatrali, ma stai girando tutto su pellicola, mi piace quel tipo di lavoro.".

L'uscita italiana di Asteroid City è fissata per il 14 settembre. Di seguito il trailer italiano del film.