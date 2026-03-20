Assassin's Creed: le riprese della serie arrivano a Roma, svelati nuovi spoiler sulla trama

Il nuovo progetto targato Netflix sta venendo realizzato in questi giorni a Cinecittà e online sono emerse interessanti anticipazioni.

Le riprese di Assassin's Creed, la nuova serie live-action targata Netflix, sono arrivate a Roma e, online, sono stati svelati nuovi dettagli sulla trama dell'atteso progetto.

Il progetto tratto dai popolari videogame porterà sugli schermi della piattaforma di streaming una storia completamente nuova, elemento che permetterà quindi di sorprendere anche chi segue da anni il franchise.

Cosa racconterà la serie di Assassin's Creed

Lo show, secondo quanto dichiarato ufficialmente da Netflix, sarà ambientato nella Roma del 64 d.C.. La produzione di Assassin's Creed si svolgerà quindi principalmente a Cinecittà, dove verrà ampliato il Set di Roma Antica per restituire l'immersione in quel periodo storico nelle riprese.

Lo show viene descritto come un thriller adrenalinico incentrato sulla guerra nell'ombra in corso tra due fazioni segrete, una con l'obiettivo di decidere il futuro dell'umanità attraverso il controllo e la manipolazione, l'altra determinata a combattere per preservarne il libero arbitrio. La serie segue i suoi personaggi attraverso momenti chiave della Storia nella battaglia per il destino dell'umanità.

Il cast delle puntate, ispirato al franchise che ha venduto oltre 230 milioni di copie dei giochi in tutto il mondo, è composto da Lola Petticrew, Toby Wallace, Zachary Hart, Laura Marcus, Tanzyn Crawford, Nabhann Rizwan, Claes Bang, Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris, Corrado Invernizzi, Sandra Guldberg-Kampp, Youssef Kerkour e Mirren Mack.

I produttori esecutivi saranno Roberto Patino (DMZ, Westworld, Sons of Anarchy) e David Wiener (Halo, Homecoming, The Killing). Nel team della produzione ci saranno inoltre Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill, Genevieve Jones per Ubisoft Film & Television, e Matt O'Toole.

Le dichiarazioni sui ciak a Roma

Manuela Cacciamani, Amministratore delegato di Cinecittà, parlando dell'arrivo del cast e della troupe a Roma ha dichiarato: "Sono onorata che Netflix abbia scelto i nostri Studi e i nostri set per realizzare una serie tanto spettacolare, ambiziosa e attesa globalmente".

Le sue parole su Assassin's Creed, in precedenza già alla base di un film con star Michael Fassbender di cui potete leggere la nostra recensione, proseguono poi sottolineando: "E' il segno della credibilità e reputazione che Cinecittà ha nel mondo, il segno di una garanzia professionale che diamo a ogni tipo di produzione, di qualsiasi genere e grandezza. Ma ancora di più sono onorata per la fiducia data alle nostre maestranze e al nostro reparto scenografie, che sta collaborando alla realizzazione di set spettacolari. Cinecittà con i suoi maestri si conferma un'eccellenza artistica riconosciuta, un vanto per il nostro paese".