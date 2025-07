Assassin’s Creed: la serie live action di Netflix è realtà, ecco cosa sappiamo finora

Il franchise videoludico è pronto a sbarcare sullo schermo in un adattamento prodotto dal colosso dello streaming per la piattaforma.

Sta finalmente procedendo a gonfie vele l'adattamento televisivo live action di Assassin's Creed, che arriverà ufficialmente su Netflix. L'aggiornamento arriva a cinque anni di distanza dal primo annuncio della serie.

Nel 2020, Netflix aveva annunciato la lavorazione di una serie dopo un accordo con Ubisoft. Dopo diverse fasi creative che si sono succedute negli ultimi anni, Roberto Patino e David Wiener sono stati confermati come creatori e showrunner della serie.

L'annuncio dei creatori della serie tv Assassin's Creed

Patino e Wiener, anche produttori esecutivi, hanno pubblicato un comunicato congiunto:"Siamo fan di Assassin's Creed fin dalla sua uscita nel 2007" hanno scritto i creatori "Ogni giorno in cui lavoriamo a questa serie, ci sentiamo emozionati e onorati dalle possibilità che Assassin's Creed ci apre. Al di là della sua ampiezza, dello spettacolo, del parkour e delle emozioni, c'è una base che parla della forma più essenziale di storia umana, persone in cerca di uno scopo, che lottano con questioni di identità, destino e fede. Parla di potere, violenza, sesso, avidità e vendetta".

Wiener e Patino concludono:"Ma più di tutto, questa serie parla del valore della connessione umana, tra culture, attraverso il tempo. E di cosa rischiamo di perdere, come specie, quando queste connessioni si spezzano. Abbiamo un team straordinario con noi, tra i professionisti di Ubisoft e i nostri sostenitori in Netflix, e siamo determinati a creare qualcosa di innegabile per i fan di tutto il mondo".

La storia di Assassin's Creed, dal videogioco alla serie tv

Nel 2007 venne pubblicato il primo videogioco di Assassin's Creed, che ottenne un successo immediato con oltre 230 milioni di copie vendute in diciotto anni. Sono stati pubblicati 14 titoli della saga videoludica, l'ultimo nel 2025.

Michael Fassbender nel film Assassin's Creed

Nel 2016 era stato distribuito un film di Assassin's Creed con protagonista Michael Fassbender. Secondo la sinossi ufficiale, la serie sarà "incentrata sulla guerra segreta tra due fazioni nell'ombra, una intenta a determinare il futuro dell'umanità tramite controllo e manipolazione, l'altra impegnata a difendere il libero arbitrio. La serie seguirà i personaggi attraverso eventi storici cruciali, mentre combattono per influenzare il destino dell'umanità".