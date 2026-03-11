Assassin's Creed sbarca in Italia: riprese in Toscana per la serie Netflix

In una delle location più suggestive d'Italia hanno preso il via le riprese di Assassin's Creed, adattamento live action del popolare videogame Ubisoft targato Netflix. L'eremo di Camaldoli e i boschi del Casentino sarebbero blindati per l'avvio della nuova produzione, in fase di sviluppo ormai da anni.

Secondo il quotidiano La Nazione, Ubisoft e Netflix avrebbero scelto il parco delle foreste Casentinesi come location principale del nuovo adattamento di cui al momento non si conoscono molti dettagli. Trama top secret e accordi di massima riservatezza ai membri della troupe e alle comparse, impegnate proprio in questi giorni in Casentino. Secondo le indiscrezioni, le riprese di terranno a Camaldoli fino a fine marzo. Tra le altre location anticipate vi è Roma, dove una parte di riprese sarebbe in fase di svolgimento secondo Whats-on-netflix.com. La fine delle riprese dello show è prevista per ottobre 2026.

Ezio Auditore sarà il protagonista della serie Netflix?

Al momento i membri del cast confermati in Assassin's Creed sono Toby Wallace, Lola Petticrew, Zachary Hart, Laura Marcus e Tanzyn Crawford. Anche se i dettagli della trama sono mantenuti nel riserbo, in molti sognano di vedere Toby Wallace nei panni di Ezio Auditore, personaggio del videogioco amatissimo dai fan. Auditore è il protagonista della trilogia di videogame composta da Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations, ambientata a Firenze durante il Rinascimento.

A smentire questa ipotesi sarebbero le indiscrezioni circolare finora. Si parla infatti di un'ambientazione nell'antica Roma e sarebbe stata smentita la presenza di personaggi personaggi preesistenti del franchise.

Che cosa sappiamo sul plot della serie live action di Assassin's Creed

Roberto Patino e David Weiner saranno gli showrunner della serie in lavorazione il cui team produttivo è composto da Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill, Genevieve Jones per conto di Ubisoft Film & Television (che ha stretto un accordo con Netflix nel 2020), e Matt O'Toole.

Production Weekly ha diffuso una prima sinossi dello show che trovate di seguito: "Ambientata nel vasto e instabile mondo dell'Antica Roma, un'epoca ancora non trattata nel franchise, la nuova serie si svolgerà durante i primi anni del regno di Nerone. Mentre il giovane imperatore rafforza il suo potere, il suo famoso tutore e consigliere, Seneca il Giovane, lotta per frenare gli impulsi più oscuri di Nerone. Quando voci di corruzione, tradimento e un misterioso ordine nascosto iniziano a diffondersi tra i palazzi e i fori di Roma, un nuovo assassino emerge dai margini dell'Impero. Incaricato di smascherare una cospirazione che intreccia l'ascesa di Nerone, la precaria influenza di Seneca e una trama che si estende dalla corte imperiale ai bassifondi della città, l'assassino deve destreggiarsi tra lealtà mutevoli e intrighi mortali. Ambientata tra il 54 e il 68 d.C., la serie esplora la nascita della tirannia e la lama pronta a rimodellare la storia."

Quando Netflix ha annunciato la serie, gli showrunner Patino e Weiner hanno dichiarato: "Questa serie parla del valore della connessione umana, tra culture, attraverso il tempo. E di cosa rischiamo di perdere, come specie, quando queste connessioni si spezzano. Abbiamo un team straordinario con noi, tra i professionisti di Ubisoft e i nostri sostenitori in Netflix, e siamo determinati a creare qualcosa di innegabile per i fan di tutto il mondo".