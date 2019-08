Assassinio sul Nilo: Russell Brand potrebbe far parte del cast

Assassinio sul Nilo potrebbe avere Russell Brand nel ruolo di uno dei protagonisti: l'attore è attualmente impegnato nelle trattative con la 20th Century Fox e l'accordo sembra vicino.

Nel cast dell'adattamento del romanzo scritto da Agatha Christie, che verrà diretto da Kenneth Branagh, ci sono già Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia Wright, Tom Bateman e Annette Bening.

A firmare la regia del film tratto da Assassinio sul Nilo, pubblicato per la prima volta nel 1937, sarà Branagh che riprenderà inoltre il ruolo di Hercule Poirot, questa volta alle prese con il misterioso omicidio di un'ereditiera, che si era sposata da poco. Il detective dovrà riuscire a individuare il colpevole prima dell'arrivo in porto della nave da crociera. Gli indiziati sono numerosi, ma alcuni di loro perdono la vita, situazione che rende ancora più intricato e complesso il mistero.

La produzione, per ora, non ha svelato quale ruolo avrebbe Russell Brand nel caso fosse trovato l'accordo.

Assassinio sull'Orient Express, il primo adattamento diretto e interpretato dalla star britannica ha incassato oltre 350 milioni di dollari in tutto il mondo ed è al centro di un nostro approfondimento dedicato all'Orient Express e le differenze tra il film di Lumet e Branagh.

Michael Green collaborerà nuovamente con la star e nel team della produzione ci saranno anche Ridley Scott, Simon Kinberg, Kevin Walsh, Judy Hofflund e Mark Gordon.

Il film arriverà nei cinema il 9 ottobre 2020.

