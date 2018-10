Assassinio sul Nilo: la Fox rimanda di un anno l'uscita del sequel!

Dopo il successo dell'adattamento del 2017 di Assassinio sull'Orient Express, Kenneth Branagh ha annunciato il ritorno alla regia di Assassinio sul Nilo, con un nuovo cast e un setting totalmente diverso. Ma la Fox ha rimesso mano al calendario e ha spostato il film in avanti di quasi un anno!

Originariamente Assassinio sul Nilo sarebbe dovuto arrivare nelle sale cinematografiche il 20 dicembre 2019, andandosi a scontrare con Star Wars: Episode IX, ma vista la fusione Disney - Fox la situazione è stata rivista e ora il film sbarcherà nei cinema di tutto il mondo il 2 ottobre 2020. Quindi ci vorranno circa due anni per vedere il nuovo adattamento del celebre romanzo di Agatha Christie.

Secondo un report dell'Hollywood Reporter, la Fox ha recentemente rivisto tutto il suo piano di distribuzione. Oltre al film di Kenneth Branagh, anche Ad Astra con Brad Pitt è stato spostato da gennaio a maggio 2019 - scontrandosi in casa con il remake di Aladdin, l'action comedy Stuber con Dave Bautista da maggio a metà luglio 2019.

L'unione tra i due studios, dal valore di 70 miliardi di dollari, diventerà ufficiale il 1 gennaio 2019, quindi c'è la chance che ci saranno ancora altri sconvolgimenti di piano andando avanti nel tempo. Nonostante le critiche non del tutto brillanti per Assassinio sull'Orient Express, il pubblico ha apprezzato portando nei botteghini oltre 350 milioni di dollari. Assassinio sul Nilo vede nel cast Kenneth Branagh nei panni del Detective Poirot, Tom Bateman in quelli di Bouc, Gal Gadot in quelli di Linnet Ridgeway Doyle e Armie Hammer in un ruolo ancora da definire. Il resto del cast verrà stabilito nel tempo, visto che la lavorazione inizierà a metà 2019.