Assassini nati - Natural Born Killers: stasera su Rai4 il film di Oliver Stone

Stasera su Rai4, alle 21:20, arriva un cult come Assassini nati - Natural Born Killers, il film diretto da Oliver Stone nel 1994, la cui idea di base nasce in una sceneggiatura originale scritta da Quentin Tarantino.

La locandina di Assassini nati

Una storia intrisa di pop che narra le gesta dei moderni Bonnie & Clyde: Mickey e Mallory, che hanno il volto di Woody Harrelson e Juliette Lewis, amanti e criminali in un mondo dominato dalla violenza e dalle informazioni manipolate dai mass media. La stampa fa di loro un fenomeno mediatico, e le loro gesta si trasformano in leggenda.

Vincitore alla Mostra del Cinema di Venezia, nel 1994, del Leone d'argento - Gran premio della giuria a Oliver Stone, e del Premio Pasinetti a Juliette Lewis, Assassini nati non fu accolto bene dalla maggior parte dei critici, che lo ritenevano un film presuntuoso. E dovette fare spesso a botte anche con la censura in diversi Paesi, Italia compresa.

A seguire, l'appuntamento settimanale di Rai4 con il documentario in prima visione assoluta che, rimanendo in tema con il film di Stone, approfondisce proprio la storica coppia di criminali "Bonnie & Clyde" in un'accurata ricostruzione delle loro gesta ormai leggendarie.