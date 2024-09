Assassini nati, Oliver Stone: "La Warner Bros. mi ha spezzato il cuore tagliando tantissime scene dal film"

Oliver Stone voleva che Assassini nati fosse distribuito nella sua forma originale. Il regista ha dichiarato a Esquire, in occasione del 30° anniversario del film, di essere stato inizialmente frustrato dalla Warner Bros. che chiedeva di tagliare il film per ottenere una classificazione R.

Juliette Lewis e Woody Harrelson sono i protagonisti della pellicola, originariamente scritta da Quentin Tarantino come scena ampliata di Una vita al massimo.

Assassini nati, il regista Oliver Stone: "Robert Downey Jr. ha rovinato il film con le sue stronzate"

La bocciatura della Warner Bros.

Secondo Stone, Bob Daly e Terry Semel, all'epoca co-presidenti della Warner Bros., erano "piuttosto infuriati" dopo la prima proiezione del film. Il primo montaggio era stato classificato come NC-17 (vietato ai minori di 17 anni), e lo studio WB non voleva distribuirlo. Stone aveva già lavorato con la Warner Bros. per JFK - Un caso ancora aperto (1991) e Tra cielo e terra (1993).

Assassini Nati: Woody Harrelson e Juliette Lewis nel film

"Mi ha spezzato il cuore perché stavano tagliando così tanto", ha detto Stone, "E a un certo punto abbiamo raggiunto un livello in cui non potevo più andare avanti. Stavo solo tagliando, cercando di renderli felici. Ma in realtà quello che li faceva arrabbiare era il caos. Ho detto: 'Non vi state opponendo a nulla che sia così grottesco. È al caos e all'idea di caos che vi opponete".

Dopo l'uscita di Assassini nati, nell'agosto del 1994, una coppia dell'Oklahoma affermò che il film li aveva ispirati a uccidere il gestore di una fabbrica di cotone mentre rapinavano un minimarket. Il commesso del minimarket intentò una causa contro la Warner Bros. e il regista Stone, ma la Corte Suprema degli Stati Uniti rifiutò di ascoltare il caso, che fu infine archiviato.

La locandina di Assassini nati

"Era uno scherzo", ha detto Stone. "Se avessero permesso a questa causa di andare avanti, avrebbe significato, francamente, che tutti i film, tutta la televisione, erano soggetti alla stessa violazione. È come se un aspirapolvere ti esplodesse in faccia: è la stessa cosa. Lei sta dicendo che un film è un prodotto con responsabilità commerciale. Si può dire? Non credo. E se uno dicesse: 'Questa sonata di Beethoven mi ha fatto impazzire e ho dovuto uccidere mia moglie'?".

Harrelson ha una visione completamente diversa dell'eredità del film. "Non so perché venga criticato così tanto", ha detto Harrelson. "È una fottuta commedia! Una commedia romantica, per essere precisi".