Assassini nati, il regista Oliver Stone: "Robert Downey Jr. ha rovinato il film con le sue stronzate"

Oliver Stone si sentiva costantemente tra l'incudine e il martello sul set di Assassini nati. Il film del 1994 vedeva come protagonisti Juliette Lewis e Woody Harrelson nei panni di una coppia che si dedica agli omicidi seriali. Tuttavia, secondo Stone, fu l'attore non protagonista Robert Downey Jr. a uccidere il tono del film.

L'autore ha dichiarato a Esquire, in occasione del 30° anniversario del film scritto da Quentin Tarantino, che Downey ha "esagerato" con un riferimento allo scandalo di Lorena Bobbitt, avvenuto durante la produzione. La Bobbitt aveva notoriamente tagliato il pene del marito, cosa che Downey aveva preso in giro in una scena.

"Oh, andiamo, questo è troppo! Stai esagerando, Robert", disse Stone all'attore mentre Downey simulava un fallo insanguinato. "Stai rovinando il mio film! Dimentica questa stupida idea. Questa non è... non è una s**onzata da slapstick".

Tuttavia, in seguito Stone chiese di "rivedere la cosa del ca**o", e il trucco di Downey con la camicia insanguinata che viene tirata attraverso la patta dei pantaloni venne inserito nella scena finale del film.

"Devo dire che è stato uno zoo, nel senso che gli attori erano tutti fatti e fuori di testa", ha detto Stone del cast. "Credo che Woody fosse il più sano di mente".

Le parole di Robert Downey Jr.

Downey, che ha lottato con la dipendenza durante quel periodo, ha detto a Esquire che "l'unico momento in cui ero sveglio era durante le riprese". Il premio Oscar ha ammesso di avere totalmente perso il controllo prima di girare una sequenza cruciale dell'interrogatorio in prigione.

Assassini Nati: Woody Harrelson e Juliette Lewis nel film

"Tutto ciò che era in programma è stato anticipato, e improvvisamente dovevo essere lì tra due ore. Ancora oggi, è stata una delle notifiche più mortificanti che abbia mai ricevuto", ha detto Downey, "perché si trattava di una scena di sette pagine. Sono arrivato sul set ed ero assolutamente inutile. Mi è stata somministrata un'iniezione terapeutica di 'vitamine B12' - lo metterò tra virgolette, in corsivo, sottolineato e con punti interrogativi ai lati. E non ho mai vissuto nove ore più piacevoli in vita mia. Ma ho guardato le pagine da sinistra a destra, sparpagliate sul pavimento, solo due volte, ed ero fuori registro. Ed è stata l'unica volta che è successo durante le riprese. Sapete che a volte c'è un applauso da parte della troupe dopo le riprese quando qualcuno fa un film e lo fa davvero bene? Alla fine di quella giornata l'intera troupe ha applaudito perché credo che intuitivamente sapessero che quella mattina non avrei dovuto trovarmi in nessun altro posto se non al pronto soccorso".

Downey ha aggiunto: "Eravamo tutti abbastanza giovani che il nostro fattore di resilienza era al cubo". Inoltre, Assassini nati rimane uno dei progetti più amati da Downey. "Con questo film, Oliver Stone ha realizzato qualcosa che merita ancora di essere riesaminato", ha detto Downey, ammettendo che la produzione è stata 'come un balletto da circo a tre piste eseguito con precisione'.