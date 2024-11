Zac Efron torna a sfoggiare il suo celebre ciuffo di High School Musical, ma c'è una ragione

Zac Efron è tornato a sfoggiare la sua acconciatura tipica di High School Musical, che lo ha reso popolarissimo nel 2006.

L'attore ormai 37enne è stato fotografato fuori da un negozio di elettronica a Los Angeles, con una maglietta bianca, pantaloni da jogging e, naturalmente, l'acconciatura con la riconoscibile piega che è diventata sinonimo di "Troy Bolton" della serie di Disney Channel.

Sebbene il suo prossimo progetto non sia stato confermato, alcune voci ipotizzano che Zac stia girando il thriller Famous, tratto da un romanzo di Blake Crouch, in cui interpreterà il doppio ruolo di una star del cinema e di un suo folle fan.

Zac Efron in High School Musical e sul set di Famous

Secondo Deadline, Efron reciterà accanto a Phoebe Dynevor e interpreterà il doppio ruolo di un fan ossessionato di nome Lance Dunkquist e del "rubacuori di Hollywood" James Jansen. "Lance Dunkquist ha il volto di una star del cinema. Non una star del cinema qualsiasi: Lance è stato scambiato 228 volte per la star di Hollywood James Jansen. E ora Lance sta per andare a Los Angeles per realizzare il suo sogno. A qualunque costo", possiamo leggere nella sinossi.

High School Musical: Zac Efron non canta con i colleghi perché la sua connessione internet "fa schifo"

L'acconciatura sfoggiata da Efron nella nuova foto è quella che ha sfoggiato anche in progetti come High School Musical 3 del 2008 e 17 Again - Ritorno al Liceo del 2009. Negli ultimi anni, però, la star ha abbandonato quel tipo di acconciatura per un taglio più corto e al passo con i tempi.

Di recente, lo abbiamo visto impegnato in un ruolo molto drammatico nel film The Warrior - The Iron Claw, al fianco di Jeremy Allen White; la sua prova attoriale gli è valsa molteplici complimenti ed è stata salutata dalla critica come la più memorabile e riuscita della sua lunga carriera.