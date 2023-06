Ascolti TV martedì 27 giugno 2023, Sophie Cross - Verità nascoste e Love Mi 2023: chi ha vinto

Ascolti TV di martedì 27 giugno: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto finali di stagione di miniserie, film, attualità e musica dal vivo. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto gli italiani.

Su Rai 1 la miniserie Sophie Cross - Verità nascoste ha interessato 2.014.000 spettatori, con uno share del 12,6%. Canale 5 con il film Una mamma all'improvviso ha intrattenuto 1.481.000 spettatori, con uno share del 9,9%.

Rai 2 ha mandato in onda Per tutta la vita, il film ha raccolto davanti allo schermo 840.000 spettatori, pari al 5,3% di share. Il concerto LOVE MI 2023 (prima serata) in onda su Italia 1 è stato visto da 1.669.000 spettatori, lo share è del 12,2%

Cartabianca, trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 1.345.000 spettatori, raggiungendo uno share del 9,6%. Su Rete 4, The Bourne Identity ha interessato 771.000 spettatori con 5,3% di share.

La7 ha mandato in onda Inchieste da fermo - Che cos'è la Cina che ha catturato l'attenzione di 723.000 spettatori con uno share del 4,3%. Il reality Chi vuole sposare mia mamma o mio papà su Tv8 è stato visto da 307.000 spettatori, lo share è del 2%. Il docureality Avamposti Nucleo Operativo in onda su Nove ha registrato 245.000 spettatori il 2% di share.