Sophie Cross – Verità nascoste stasera su Rai 1: trama, cast della miniserie tra giallo e thriller psicologico

Sophie Cross - Verità nascoste è la miniserie che Rai 1 manda in onda stasera, 13 giugno, in prima serata. La prima stagione, diretta da Frank van Mechelen, è composta da tre episodi di circa novanta minuti. Il progetto è una produzione franco/belga andato in onda nel 2021: La miniserie è stata rinnovata, la data di rilascio della seconda stagione non è stata ancora annunciata. Ecco il cast e la trama di quello che vedremo stasera.

Sophie Cross - Verità nascoste: Trama

Sophie Cross, mamma felice e brillante avvocata, dovrà presto cambiare vita. Un giorno suo figlio Arthur sparisce misteriosamente: nessun indizio. Per scoprire la verità, inutilmente cercata per anni, la donna si arruola in polizia.

Sophie Cross - Verità nascoste: Episodio 1

L'avvocato Sophie Cross e suo marito Thomas Leclercq hanno un approccio diverso al crimine. Mentre lui, come capo della polizia locale, si occupa delle indagini, Sophie, in qualità di avvocato difensore penale, si impegna a difendere i suoi clienti in modo vigoroso, sfruttando tutti gli strumenti legali a sua disposizione, senza preoccuparsi della questione di colpa o giustizia.

Quando suo figlio Arthur, di sei anni, scompare improvvisamente mentre giocava davanti alla sua casa al mare, per Sophie inizia un incubo: l'ha perso di vista solo per un attimo, ma sembra che sia scomparso nel nulla.

Sophie Cross - Verità nascoste: Cast

Trailer Originale