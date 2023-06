Sophie Cross - Verità nascoste stasera su Rai 1 terzo ed ultimo episodio: trama e cast della miniserie

Stasera su Rai 1 va in onda il terzo ed ultimo episodio di Sophie Cross - Verità nascoste: trama e cast della miniserie tra giallo e thriller psicologico.

Sophie Cross - Verità nascoste torna stasera, 27 giugno 2023, in prima serata, su Rai 1, con il terzo episodio che conclude la prima stagione della miniserie. Il progetto franco-belga-tedesco è stato rinnovato, la data di rilascio della seconda stagione non è stata ancora annunciata. Ecco il cast e la trama di quello che vedremo stasera.

Sophie Cross - Verità nascoste: Trama

Sophie Cross, mamma felice e brillante avvocata, dovrà presto cambiare vita. Un giorno suo figlio Arthur sparisce misteriosamente: nessun indizio. Per scoprire la verità, inutilmente cercata per anni, la donna si arruola in polizia.

Sophie Cross - Verità nascoste: Episodio 3

L'omicidio di un detective privato, Jean Delmotte, riapre un caso di cinque anni prima: Mueller, un commerciante di diamanti, venne ucciso con la stessa arma silenziata e il colpevole fu condannato con una sentenza esemplare di cui si parlò molto. Per questo il Capitano Gabriel Deville, che all'epoca si occupò del caso, viene indagato dagli Affari Interni. Sophie e Thomas, intanto, non perdono le speranze e, grazie alle foto del computer di Stavros, riescono a localizzare l'area giochi della foto con Arthur.

Sophie Cross - Verità nascoste: Cast

Sophie Cross - Verità nascoste: Trailer Originale