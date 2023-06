Sophie Cross - Verità nascoste stasera su Rai 1 secondo episodio: trama, cast della miniserie

Stasera su Rai 1 va in onda il secondo episodio di Sophie Cross - Verità nascoste: trama e cast della miniserie tra giallo e thriller psicologico.

Sophie Cross - Verità nascoste torna stasera, 20 giugno, in prima serata, su Rai 1, con un secondo episodio. La miniserie, tra giallo e thriller psicologico, diretta da Frank van Mechelen, è composta da tre episodi di circa novanta minuti. Sophie Cross - Verità nascoste è stata rinnovata, la data di rilascio della seconda stagione non è stata ancora annunciata. Ecco il cast e la trama di quello che vedremo stasera.

Sophie Cross - Verità nascoste: Trama

Sophie Cross, mamma felice e brillante avvocata, dovrà presto cambiare vita. Un giorno suo figlio Arthur sparisce misteriosamente: nessun indizio. Per scoprire la verità, inutilmente cercata per anni, la donna si arruola in polizia.

Sophie Cross - Verità nascoste: Episodio 2

Entrata in polizia con la speranza di ritrovare il figlio scomparso qualche anno prima, Sophie riceve l'incarico di indagare sull'omicidio di un professore, avvenuto dopo una riunione scolastica. Il docente aveva abbandonato la famiglia per vivere insieme a una ex-allieva. Nel frattempo Sophie riesce a risalire al mittente del misterioso messaggio con la foto del figlio scomparso che ha chiuso la prima puntata.

Sophie Cross - Verità nascoste: Cast

Sophie Cross - Verità nascoste: Trailer Originale