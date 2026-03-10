Ascolti Tv lunedì 9 marzo, chi ha vinto tra Guerrieri e Scherzi a Parte

Nella serata di lunedì 9 marzo 2026, buona partenza per la nuova fiction Guerrieri - La Regola dell'Equilibrio, con protagonista Alessandro Gassmann, che debutta su Rai 1 con buoni ascolti e terrà compagnia al pubblico per quattro serate. La vittoria in share della prima serata va però a Scherzi a Parte su Canale 5 con Max Giusti. Tra gli altri risultati spicca anche Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti su Rai 3, mentre nell'access continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Guerrieri debutta su Rai 1: gli ascolti della prima puntata

Nella prima serata di ieri, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 si è giocata soprattutto sullo share. La prima puntata di Guerrieri - La Regola dell'Equilibrio, liberamente tratta dai libri di Gianrico Carofiglio, ha debuttato su Rai 1 con 3.878.000 spettatori e il 22,7% di share. Un risultato positivo per la nuova fiction diretta da Gianluca Maria Tavarelli.

Scherzi a Parte vince la serata: i dati di Canale 5

Su Canale 5 però Scherzi a Parte, condotto da Max Giusti, ha fatto leggermente meglio in share: 3.208.000 spettatori e il 23,6%, portando a casa la vittoria della serata nonostante una platea leggermente inferiore.

Max Giusti a Scherzi a Parte

Bene Lo Stato delle Cose: il risultato di Massimo Giletti su Rai 3

Tra gli altri programmi, buon risultato anche per Lo Stato delle Cose su Rai 3: il talk di Massimo Giletti ha raccolto 1.086.000 spettatori con il 6,4%, confermandosi su buoni livelli. Su Italia 1 il film Top Gun ha registrato 918.000 spettatori (5,2%), mentre Quarta Repubblica su Rete 4 ha totalizzato 757.000 spettatori (5,7%). Su La7 La Torre di Babele ha raggiunto 899.000 spettatori e il 4,8%.

Access prime time: la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Nella fascia dell'access prime time continua il testa a testa tra Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1 Cinque Minuti ha interessato 4.733.000 spettatori (22,7%), mentre Affari Tuoi con Stefano De Martino ha raggiunto 5.125.000 spettatori e il 23,7%.

Su Canale 5 La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, ha invece raccolto 5.277.000 spettatori con il 24,7%, preceduta da una breve anteprima Gira La Ruota della Fortuna di sei minuti con 4.142.000 spettatori (19,6%). Il duello tra Scotti e De Martino prosegue dunque anche questa settimana, ma stavolta a spuntarla è La Ruota della Fortuna, che grazie ai quindici minuti in più di durata riesce a migliorare ulteriormente le proprie prestazioni e a chiudere davanti ad Affari Tuoi.