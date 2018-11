Arrowverse: Oliver Queen nei panni di Barry Allen bacia Iris nel teaser del crossover

Nel nuovo crossover dell'Arrowverse in arrivo la situazione si complica. Un nuovo teaser di Elseworlds diffuso da The CW mostra Stephen Amell che si risveglia nel loft di Barry Allen e Iris West (Candice Patton) e vede una sua foto insieme a Iris. Subito dopo Iris bacia Oliver Queen/Barry Allen.

"Ti amo, Barry Allen" gli dice Iris di fronte alla confusione di oliver... e a quella degli spettatori. Che cosa sta accadendo?

In precedenza Stephen Amell ha anticipato che il crossover Elseworlds prevede unos cambio di identità tra Green Arrow e The Flash, ora il teaser conferma che nel crossover "il destino sarà riscritto."

Il crossover di quest'anno sarà ambientato a Gotham City, location in precedenza off-limits per le serie The CW. Il crossover prenderà il via con The Flash il 9 dicembre, proseguirà con Arrow il 10 dicembre e si concluderà con Supergirl l'11 dicembre. Batgirl, interpretata da Ruby Rose, farà il suo debutto nell'Arrowverse e con lei compariranno Superman e Lois Lane. Non ci sarà Batman, anche se sappiamo da tempo che il personaggio esiste nell'Arrowverse e Oliver Queen lo ha nominato la passata stagione di Arrow. Confermata, inoltre la presenza di Monitor (LaMonica Garrett), Nora Fries (Cassandra Jean Amell) e Psycho-Pirate (Bob Frazer).

