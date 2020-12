Arrowverse: David Ramsey tornerà come regista e interprete di John Diggle

David Ramsey tornerà nell'Arrowverse dopo quasi un anno dalla fine della serie di cui era uno dei protagonisti accanto a Stephen Amell.

L'attore apparirà prossimamente in cinque degli show tratti dai fumetti della DC e sarà inoltre regista di cinque puntate che faranno parte della prima stagione di Superman & Lois e dell'ultima di Supergirl.

John Diggle, il personaggio interpretato da David Ramsey, apparirà quindi in Supergirl, The Flash, Batwoman e Superman & Lois. L'attore avrà invece un ruolo per ora segreto in Legends of Tomorrow.

Ramsey, in un comunicato, ha dichiarato di ammirare il modo in cui gli show che compongono l'Arrowverse siano riusciti a lasciare un segno nel settore televisivo e di sentirsi fortunato nel far parte del progetto, davanti e dietro la macchina da presa, ormai da un decennio: "Dire che sono incredibilmente eccitato all'idea di tornare nel Berlantiverse sarebbe un eufemismo. Non vedo l'ora di continuare a raccontare queste storie".

John Diggle è apparso per l'ultima volta nella serie Arrow nel finale dello show e il personaggio è stato mostrato mentre prendeva la decisione di trasferirsi a Metropolis e si imbatteva in un oggetto, caduto di fronte a lui, che emetteva una luce verde, convincendo ovviamente i fan che si trattasse del modo in cui gli autori hanno deciso di introdurre nelle serie televisive prodotte da Greg Berlanti il mondo di Lanterna Verde.