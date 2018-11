Arrowverse: nel crossover debutterà il villain Psycho-Pirate

L'Arrowverse vedrà l'ingresso in scena del villain Roger Hayden/Psycho-Pirate, ruolo affidato nell'atteso crossover in onda a dicembre all'attore Bob Frazer.

Il personaggio è uno dei detenuti all'Arkham Asylum di Gotham e dovrebbe apparire nella seconda e nella terza puntata dell'evento televisivo. Tra le pagine Psycho-Pirate ha il potere di manipolare le emozioni delle persone.

Il crossover potrà inoltre contare sulla presenza del malvagio Dottor John Deegan (Jeremy Davies) e di Nora Fries (Cassandra Jean Amell), la moglie di Mr. Freeze.

The CW ha svelato che il crossover andrà in onda a partire da sabato 9 dicembre fino a martedì 11 e nei tre episodi debutteranno inoltre le attrici Ruby Rose nel ruolo di Kate Kane/Batwoman ed Elizabeth Tulloch in quello di Lois Lane.