Arrow, in un finale alternativo Oliver Queen ispirava Bruce Wayne a combattere come Batman

In un finale alternativo di Arrow, la serie targata The CW, Oliver Queen ispirava Bruce Wayne a combattere come Batman.

Arrow si è da poco conclusa con gli episodi dell'ottava stagione, ma a quanto pare un finale alternativo dello show con protagonista Oliver Queen svela che l'epilogo della storia avrebbe potuto includere Batman.

Marc Guggenheim, il produttore esecutivo dell'Arrowverse, ha rivelato, durante un'intervista rilasciata in occasione del Fake Nerd Podcast, che inizialmente aveva pensato di introdurre il personaggio di Batman durante il season finale di Arrow. Non solo, ma le azioni di Bruce sarebbero state ispirate proprio dall'Oliver Queen di Stephen Amell.

Guggenheim ha raccontato: "Avevo questa sorta di fantasia per l'ultimo episodio della serie: Oliver sarebbe morto, e in tv avrebbero mandato in onda dei servizi in cui si parlava della sua eredità. Questo avrebbe fatto da voice over durante una scena in cui vedevamo un tetto di un'altra città, e subito dopo un ladro, o comunque un criminale, che veniva lanciato nell'inquadratura dopo essere stato preso a pugni fuori dallo schermo. E proprio davanti a lui sarebbero comparsi questi stivali neri, si sarebbe visto un mantello smerlato, e la voce fuori campo avrebbe detto qualcosa come 'Oliver Queen ha ispirato una nuova generazione di vigilanti'. L'implicazione, ovviamente, sarebbe stata che Oliver avesse ispirato Batman".

Oliver, effettivamente, ha sacrificato la sua vita per salvare il Multiverso e i suoi amici nel crossover Crisi sulle Terre Infinite, mentre gli ultimi due episodi della serie madre dell'Arrowverse ci hanno mostrato le conseguenze del suo gesto, oltre che gettare le basi per lo spin-off Green Arrow and The Canaries, che vedrà come protagoniste Katherine McNamara, Katie Cassidy e Juliana Harkavy. Ma di Bruce (almeno nella timeline principale), ancora neanche l'ombra...

