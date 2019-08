Arrow: in arrivo uno spin-off su Lanterna Verde?

Dopo l'ottava stagione di Arrow, l'ultima dello show, uno degli attori principali potrebbe tornare in una nuova veste, quella di Lanterna Verde.

Parliamo di David Ramsey, alias John Diggle, per il quale sarebbe stata proposta alla CW una serie incentrata su Green Lantern. I fan hanno sempre ipotizzato che Diggle fosse basato su John Stewart, uno dei più noti eroi ad aver indossato l'anello cosmico dotato del potere della forza di volontà, e la conferma è sottilmente arrivata lo scorso anno nel crossover Elseworlds, dove Ramsey interpretava una Lanterna Verde in uno dei mondi paralleli. In caso si procedesse, sarebbe la prima serie live-action basata sul celebre franchise cosmico della DC Comics.

I media americani precisano, tuttavia, che la serie è solo stata proposta al network, senza una approvazione ufficiale, ma si presume che gli eventi del crossover di quest'anno, basato su Crisis on Infinite Earths, contribuiranno all'eventuale trasformazione di Diggle in una Lanterna Verde. Un altro spin-off proposto all'interno dell'Arrowverse riguardava il supergruppo Birds of Prey, ma quel progetto rischia di essere rimandato a data da destinarsi a causa dell'uscita dell'omonimo film e della politica generale della Warner Bros. di non volere gli stessi personaggi in contemporanea sul grande e piccolo schermo (basti pensare alla Suicide Squad, i cui membri furono gradualmente rimossi da Arrow già a partire dal 2014, o a Superman che appare in misura ridotta in base ai piani cinematografici per il personaggio).

Lo stesso potrebbe succedere a Lanterna Verde, poiché è in lavorazione il reboot cinematografico intitolato Green Lantern Corps. Nell'attesa di ulteriori conferme, l'Arrowverse avrà comunque almeno cinque serie con cui riempire il palinsesto nei primi mesi del 2020 dopo l'addio di Oliver Queen: The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman e Black Lightning, che interagirà per la prima volta con gli altri show in occasione del crossover.