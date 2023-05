Arnold Schwarzenegger sulla malattia di Bruce Willis: 'Le vere action star non si ritirano, si ricaricano'

Arnold Schwarzenegger ha voluto spendere parole di elogio e stima nei confronti di Bruce Willis, costretto al ritiro dalla recitazione per via dell'afasia.

Nel 2022 la famiglia di Bruce Willis ha annunciato il ritiro dell'attore dal mondo della recitazione per via dell'afasia, complicazione medica diagnosticagli che gli impediva di svolgere il suo lavoro. Si tratta di un disturbo del linguaggio causato da un danno cerebrale che colpisce la capacità di comunicare di una persona. Arnold Schwarzeneggerv, suo grande collega nel franchise action I Mercenari**, ha voluto spendere parole di elogio nei suoi confronti.

"Lui è assolutamente fantastico e verrà ricordato per sempre come una grandissima star. Comprendo il fatto che a causa delle sue condizioni mediche sia stato costretto al ritiro. Ma lasciatemi dire una cosa, noi vere action star non ci ritiriamo mai. Ci ricarichiamo" ha dichiarato Arnold ai microfoni di CinemaBlend.

Arnold Schwarzenegger: "Ho chiuso con la saga di Terminator"

Il 20 marzo scorso Bruce Willis ha celebrato il suo sessantottesimo compleanno con la moglie Emma Heming Willis e l'ex moglie Demi Moore. Il video, postato sui social, ha commosso tutti i fan della celebre star. La moglie di Willis confessa di essersi commossa mentre preparava un montaggio per Instagram per celebrare il compleanno di suo marito:

"Non so perché lo faccio, i video sono come una coltellata nel mio cuore. Ma per quanto mi costi, lo faccio per voi perché so quanto amate mio marito - non piangere, Emma - e questo significa molto per me, quindi grazie."

Il ritorno di Arnold all'action con Fubar

Nel frattempo Arnold è tornato alla ribalta con Fubar, serie Netflix in 8 puntate disponibile dal 25 maggio. Costretti a fare gioco di squadra, un padre e sua figlia scoprono di lavorare entrambi segretamente da anni come agenti della CIA, rendendosi così conto che il loro rapporto è un castello di menzogne e che in realtà non si conoscono per niente. FUBAR descrive dinamiche familiari universali in un contesto di spie, scene d'azione mozzafiato e tanto umorismo.