Arnold Schwarzenegger svela in che modo la rivalità con Stallone 'ha aiutato la mia carriera'

Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone hanno concordato sul fatto che la loro rivalità reciproca ha favorito la carriera di entrambi a Hollywood.

In una nuova intervista congiunta realizzata per lo special TMZ Presents: Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons, andata in onda martedì su FOX, gli attori hanno discusso della loro infanzia, delle loro famiglie e della loro passata rivalità reciproca quando hanno definito l'era dei film d'azione sul grande schermo nel corso degli anni '80 e '90.

"Non c'è dubbio: È stato molto utile nella mia carriera perché avevo qualcosa a cui dare la caccia", ha dichiarato Schwarzenegger riferendosi al rivale di allora Stallone.

L'interprete di Rocky ha ricordato che quando è arrivato Schwarzenegger lo ha subito inquadrato come una minaccia: "Ho pensato che finalmente c'era qualcosa che mi motivava. Perché lui era, oserei dire, una sfida, una minaccia, qualsiasi parola vogliate usare".

"Appena l'ho visto ho pensato: bang, due alfieri che colpiscono", ha continuato Stallone. "Se fossimo entrati in una festa ci saremmo fissati per qualche secondo e poi avremmo pensato 'Devo far fuori quel tizio. Non ha fatto nulla di male ma so che lo farà'".

Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis insieme in Bulgaria sul set di The Expendables 2

L'inizio della rivalità

Schwarzenegger ha ammesso di essere stato lui ad iniziare la rivalità tra i due, definendosi "quello che ha dato il via a tutta questa storia... aprendo la bocca, dicendo cose stupide, facendo il competitivo".

I due hanno riso di un incidente avvenuto quando entrambi stavano sfondando nell'industria e Stallone ha schernito Schwarzenegger gettandogli addosso dei fiori ai Golden Globe. Alla cerimonia di premiazione del 1977, Rocky di Stallone vinse come miglior film, ma Schwarzenegger si aggiudicò il titolo di nuovo attore dell'anno per Stay Hungry.

Arnold Schwarzenegger: "La rivalità con Sylvester Stallone era fuori controllo, ci siamo fatti del male"

Quando Schawarzenegger ha detto "avevamo vinto entrambi, quindi c'era spazio per tutti", il moderatore, Harvey Levin di TMZ, è intervenuto: "Non è così che me la ricordo. Pensavo che [Stallone], quando Rocky ha vinto il premio per il miglior film, gli avesse lanciato dei fiori".

"Assolutamente sì", ha detto Stallone. "Era seduto di fronte a me e gli ho detto: 'Hai vinto come miglior attore esordiente?'. Senza offesa, ma Rocky è stato un ottimo debutto, ma lui sembrava molto orgoglioso di sé e non pensavo che avremmo vinto il premio per il miglior film".