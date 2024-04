Arnold & Sly, le due star in uno special sulle loro carriere: 'Abbiamo portato la nostra rivalità all'estremo'

Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone tornano a condividere lo schermo, ma non si tratta di un nuovo film dei Mercenari, bensì di uno special televisivo di TMZ, intitolato Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons.

La famosa faida tra i due attori ha definito gli anni '80 tanto quanto le loro rispettive partecipazioni a film d'azione iconici come Conan il barbaro, Terminator, Commando, Predator, Rocky, Rambo e Cobra. Per la prima volta, i rivali di un tempo, diventati amici e addirittura più volte co-protagonisti, racconteranno la loro rivalità a colpi di film. La Fox ha rilasciato un'anteprima di TMZ Presents: Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons, un nuovo speciale che esaminerà la saga Schwarzenegger-Stallone raccontata da loro in persona.

Così la Fox descrive lo speciale di un'ora: "TMZ siede in esclusiva con Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone che discutono per la prima volta di come la loro rivalità, un tempo feroce, abbia portato due icone di Hollywood a essere per sempre amici e quasi fratelli". Lo special andrà in onda il 23 aprile su Fox e sarà disponibile il giorno successivo su Hulu.

Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis insieme in Bulgaria sul set di The Expendables 2

La rivalità diventata amicizia

Dopo aver investito e promosso la catena di ristoranti Planet Hollywood negli anni '90, Schwarzenegger e Stallone sono apparsi insieme in I mercenari - The Expendables del 2010 e nei due sequel successivi. Hanno recitato insieme anche nel film Escape Plan - Fuga dall'inferno del 2013 e recentemente Schwarzenegger è apparso nella serie reality di Paramount+ di Stallone, The Family Stallone.

Durante un'apparizione al Graham Norton Show, Schwarzenegger ha ammesso che la sua rivalità con Stallone "è andata fuori controllo" quando erano in competizione come star d'azione numero uno negli anni '80 e '90.

Arnold Schwarzenegger: "Ecco come ho fregato Sylvester Stallone!"

"Eravamo rivali nel cinema, ma abbiamo portato la competitività all'estremo: ognuno di noi doveva avere il corpo migliore, dovevamo uccidere più persone nei nostri film e dovevamo avere le pistole più grandi", ha raccontato Schwarzenegger. "La cosa è andata fuori controllo e abbiamo cercato di speronarci a vicenda".

"Poi, quando entrambi abbiamo investito nel Planet Hollywood, abbiamo iniziato a volare insieme in giro per il mondo per promuoverlo e siamo diventati amici fantastici", ha aggiunto. "È un grande essere umano e ora siamo inseparabili".