Arnold Schwarzenegger: "Ho chiuso con la saga di Terminator"

Arnold Schwarzenegger ha parlato del futuro di Terminator dichiarando che ha chiuso con la saga sci-fi.

L'attore, intervistato da The Hollywood Reporter, ha parlato di un suo eventuale ritorno sul set spiegando perché non pensa sia qualcosa che ormai non fa più parte del suo futuro.

Le dichiarazioni della star

Terminator: Arnold Schwarzenegger in una scena del film

Rispondendo a una domanda su Terminator, Arnold Schwarzenegger ha dichiarato: "La saga non è finita. Io ho finito. Ho ricevuto il messaggio forte e chiaro che il mondo vuole andare avanti con un tema diverso per quanto riguarda The Terminator. Qualcuno dovrà avere un'idea grandiosa".

L'attore ha aggiunto: "Terminator è stato principalmente responsabile del mio successo, quindi la considererei sempre davvero con affetto. I primi tre film sono stati grandiosi. Non ero nel quarto, Salvation, perché ero governatore. Poi, per quanto riguarda il quinto (Genesys) e il sesto (Dark Fate), per quanto mi riguarda non hanno chiuso i conti per me. Lo sapevamo in anticipo perché, semplicemente, non erano scritti bene".

La possibile continuazione della saga

Terminator dovrà quindi fare i conti con l'assenza di Arnold Schwarzenegger in caso ci fosse un suo ritorno sugli schermi cinematografici o televisivi.

Recentemente James Cameron aveva parlato del possibile ritorno di Terminator, dicendo che al momento si trova al centro di "alcune discussioni": "Se dovessi fare un altro film di Terminator, e provare magari a lanciare di nuovo quel franchise - la cosa è attualmente in discussione anche se non è stato deciso nulla - lo farei molto di più sul lato IA rispetto a quello dei robot cattivi e impazziti".