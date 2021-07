Army of Thieves: il teaser trailer del prequel di Army of the Dead

Il San Diego Comic-Con@Home ha lanciato il teaser trailer del prequel di Army of the Dead, Army of Thieves, durante il prequel del film Netflix.

Il ladro ammazza-zombi di Army of the Dead torna nel teaser trailer del prequel horror Netflix Army of Thieves, diffuso durante il panel dell'edizione virtuale del Comic-Con di San Diego nel corso del quale il cast ha rivelato alcuni segreti sul progetto.

Army of Thieves segue una rapina condotta da Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer), un esperto di casseforti nonché uno dei personaggi più popolari del film originale. Il film era in produzione molto prima dell'uscita di Army of the Dead, ma sembra che Netflix, Zack Snyder e Schweighöfer, anche regista di Army of Thieves, avessero già chiaro che Ludwig sarebbe stato un personaggio preferito dai fan.

Nel trailer, che pullula di sequenze action, Ludwig viene reclutato da Gwendoline (Nathalie Emmanuel de Il trono di spade) per mettere a segno una massiccia rapina con la nuova epidemia di zombi americana come distrazione perfetta. Se film è ambientato nel mondo post-epidemia, il trailer è decisamente carente nel reparto zombi. A quanto possiamo giudicare finora, lo spin-off sembra più sbilanciato sul versante heist movie che sull'ibrido horror forgiato da Zack Snyder.

Army of Thieves approderà su Netflix in autunno.

