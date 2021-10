Netflix, ottobre 2021: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix a ottobre 2021, nuovi film e serie TV in catalogo: dal film Mio fratello, mia sorella con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi alla terza stagione di You alla seconda stagione di Locke & Key, basata sull'omonima serie di comic book di Joe Hill.

Su Netflix a ottobre 2021 in arrivo nuovi film e serie TV in catalogo: dal film The Guilty, con Jake Gyllenhaal, alla miniserie Maid alla terza ed ultima stagione di Luis Miguel - La serie, alla seconda stagione della serie di fantascienza Another Life. Segnaliamo infine l'arrivo su Netflix delle nove stagioni di Seinfeld e The Office, due comedy cult da non perdere per gli amanti del genere.

Le serie TV su Netflix

Serie TV Originali

Maid - Miniserie - disponibile dal 1 ottobre 2021 - Una giovane madre in fuga da un rapporto violento inizia a lavorare come domestica, mentre lotta per mantenere la figlia e costruire un futuro migliore.

- Miniserie - disponibile dal 1 ottobre 2021 - Una giovane madre in fuga da un rapporto violento inizia a lavorare come domestica, mentre lotta per mantenere la figlia e costruire un futuro migliore. Scissor Seven - Stagione 3 - disponibile dal 3 ottobre 2021 - Mentre cerca di recuperare la memoria, un semi assassino pasticcione che brandisce forbici da parrucchiere finisce in una lotta per il potere tra fazioni avversarie.

- Stagione 3 - disponibile dal 3 ottobre 2021 - Mentre cerca di recuperare la memoria, un semi assassino pasticcione che brandisce forbici da parrucchiere finisce in una lotta per il potere tra fazioni avversarie. On My Block - Stagione 4 - disponibile dal 4 ottobre 2021 - In un quartiere difficile di Los Angeles, quattro adolescenti intelligenti, simpatici e svegli mettono alla prova la loro lunga amicizia mentre iniziano il liceo.

- Stagione 4 - disponibile dal 4 ottobre 2021 - In un quartiere difficile di Los Angeles, quattro adolescenti intelligenti, simpatici e svegli mettono alla prova la loro lunga amicizia mentre iniziano il liceo. Pretty Smart - Stagione 1 - disponibile dal 8 ottobre 2021 - Chelsea è una ragazza studiosa che scopre di avere molto da imparare sulla felicità quando si ritrova a convivere con la vivace sorella e tre coinquilini.

- Stagione 1 - disponibile dal 8 ottobre 2021 - Chelsea è una ragazza studiosa che scopre di avere molto da imparare sulla felicità quando si ritrova a convivere con la vivace sorella e tre coinquilini. Il club delle babysitter - Stagione 2 - disponibile dal 11 ottobre 2021 - Tratta dall'amata serie di libri di Ann M. Martin segue l'amicizia di un gruppo di ragazze e il servizio di babysitter che hanno creato.

- Stagione 2 - disponibile dal 11 ottobre 2021 - Tratta dall'amata serie di libri di Ann M. Martin segue l'amicizia di un gruppo di ragazze e il servizio di babysitter che hanno creato. Another Life - Stagione 2 - disponibile dal 14 ottobre 2021 - Dopo aver salutato la sua famiglia sulla Terra, Niko si sveglia nello spazio e scopre che la Salvare è fuori rotta e che l'equipaggio mette in dubbio le sue doti.

- Stagione 2 - disponibile dal 14 ottobre 2021 - Dopo aver salutato la sua famiglia sulla Terra, Niko si sveglia nello spazio e scopre che la Salvare è fuori rotta e che l'equipaggio mette in dubbio le sue doti. You - Stagione 3 - disponibile dal 15 ottobre 2021 - Joe e Love si sono sposati e, diventati genitori, si sono trasferiti nella California settentrionale.

- Stagione 3 - disponibile dal 15 ottobre 2021 - Joe e Love si sono sposati e, diventati genitori, si sono trasferiti nella California settentrionale. Little Things - Stagione 4 - disponibile dal 15 ottobre 2021 - Una coppia di ventenni si giostra tra gli alti e i bassi del lavoro, relazioni varie e la vita nella Mumbai contemporanea.

- Stagione 4 - disponibile dal 15 ottobre 2021 - Una coppia di ventenni si giostra tra gli alti e i bassi del lavoro, relazioni varie e la vita nella Mumbai contemporanea. Il mondo di Karma - Stagione 1 - disponibile dal 15 ottobre 2021 - Karma frequenta le medie e si diverte con rap e rime mentre sfrutta il talento, l'ambizione e il cuore d'oro che la contraddistinguono per risolvere qualsiasi problema.

- Stagione 1 - disponibile dal 15 ottobre 2021 - Karma frequenta le medie e si diverte con rap e rime mentre sfrutta il talento, l'ambizione e il cuore d'oro che la contraddistinguono per risolvere qualsiasi problema. Life's a Glitch with Julien Bam - Stagione 1 - disponibile dal 21 ottobre 2021 - Il famoso influencer Julien Bam e il suo compare Joon Kim fanno di tutto per tornare alla vita normale dopo aver viaggiato per sbaglio in una dimensione parallela.

- Stagione 1 - disponibile dal 21 ottobre 2021 - Il famoso influencer Julien Bam e il suo compare Joon Kim fanno di tutto per tornare alla vita normale dopo aver viaggiato per sbaglio in una dimensione parallela. Locke & Key - Stagione 2 - disponibile dal 22 ottobre 2021 - Dodge, un'entità demoniaca che cambia forma grazie alla chiave dell'identità, è più determinato che mai a creare il caos all'interno della famiglia Locke

Luis Miguel - La serie - Stagione 3 - disponibile dal 28 ottobre 2021 - Nuova ed ultima stagione della serie dedicata al cantante sudamericano Luis Miguel

Dynasty - Stagione 4 - disponibile dal 29 ottobre 2021 - I Carrington e i Colby si contendono il controllo delle loro fortune e dei figli in questa moderna versione della classica soap da prima serata.

Il tempo che ti do - Stagione 1 - disponibile dal 29 ottobre 2021 - Lina e Nico si lasciano dopo molti anni trascorsi insieme e Lina fatica a rifarsi una nuova vita e a smettere lentamente di pensare a lui.

Serie TV

Seinfeld - Stagine 1-9 -disponibile dal 1 ottobre 2021 - Lo "show sul nulla" è una sitcom epocale, con il comico Jerry e i suoi tre sardonici amici sempre pronti a ridere delle cose futili e banali della vita

- Stagine 1-9 -disponibile dal 1 ottobre 2021 - Lo "show sul nulla" è una sitcom epocale, con il comico Jerry e i suoi tre sardonici amici sempre pronti a ridere delle cose futili e banali della vita The Promised Neverland - Stagione 2 - disponibile dal 1 ottobre 2021 - Tre ragazzini dotati scoprono che il loro isolato orfanotrofio non è il paradiso che credevano.

- Stagione 2 - disponibile dal 1 ottobre 2021 - Tre ragazzini dotati scoprono che il loro isolato orfanotrofio non è il paradiso che credevano. Cowboy Bebop - disponibile dal 21 ottobre 2021 - Una sgangherata squadra di cacciatori di taglie insegue i criminali più pericolosi della galassia. Salveranno il mondo... se il prezzo è giusto. Una serie live action.

- disponibile dal 21 ottobre 2021 - Una sgangherata squadra di cacciatori di taglie insegue i criminali più pericolosi della galassia. Salveranno il mondo... se il prezzo è giusto. Una serie live action. Rick and Morty - Stagione 5 - disponibile dal 22 ottobre 2021 - Il brillante scienziato ubriacone Rick va alla scoperta di altri mondi e dimensioni insieme a Morty, il suo inquieto nipote adolescente.

- Stagione 5 - disponibile dal 22 ottobre 2021 - Il brillante scienziato ubriacone Rick va alla scoperta di altri mondi e dimensioni insieme a Morty, il suo inquieto nipote adolescente. The Office - Stagine 1-9 disponibile dal 23 ottobre 2021 - Basato sull'omonima serie della BBC, The Office descrive le giornate di un gruppo di tipici impiegati, le cui giornate sono fatte di scontri, comportamenti inappropriati e noia.

Film su Netflix

Il catalogo di ottobre 2021 della piattaforma streaming presenta come sempre numerosi film. Segnaliamo Night Teeth, il thriller horror con Megan Fox, e Army of Thieves, il prequel di Army of the Dead. Da non perdere Nightmare - Dal Profondo della notte, il primo capitolo della saga che ha dato vita al serial killer Freddy Krueger.

Film Originali Netflix

Diana: Il Musical - disponibile dal 1 ottobre 2021 - La vita scintillante e devastante della principessa Diana è al centro di questo musical originale registrato prima del suo debutto ufficiale a Broadway.

- disponibile dal 1 ottobre 2021 - La vita scintillante e devastante della principessa Diana è al centro di questo musical originale registrato prima del suo debutto ufficiale a Broadway. The Guilty - disponibile dal 1 ottobre 2021 - Un ex detective relegato a lavorare come operatore del 911 cerca di salvare una persona in pericolo nel corso di una straziante giornata di rivelazioni e rese dei conti.

- disponibile dal 1 ottobre 2021 - Un ex detective relegato a lavorare come operatore del 911 cerca di salvare una persona in pericolo nel corso di una straziante giornata di rivelazioni e rese dei conti. Mio fratello, mia sorella - disponibile dal 8 ottobre 2021 - Per volontà del padre, Nik e Tesla si trovano costretti a vivere nella stessa casa con i figli di lei e cercano di superare le divergenze per diventare una famiglia

- disponibile dal 8 ottobre 2021 - Per volontà del padre, Nik e Tesla si trovano costretti a vivere nella stessa casa con i figli di lei e cercano di superare le divergenze per diventare una famiglia Convergence: il coraggio nella crisi - disponibile dal 12 ottobre 2021 - Mentre la crisi sanitaria mondiale esaspera le vulnerabilità presenti ovunque nel mondo, eroi sconosciuti provenienti da tutti gli strati sociali si impegnano per un futuro più luminoso.

- disponibile dal 12 ottobre 2021 - Mentre la crisi sanitaria mondiale esaspera le vulnerabilità presenti ovunque nel mondo, eroi sconosciuti provenienti da tutti gli strati sociali si impegnano per un futuro più luminoso. Bright: Samurai Soul - disponibile dal 12 ottobre 2021 - Nei primi anni del rinnovamento Meiji, un ronin umano deve unire le forze con un assassino orco per salvare un'orfana degli elfi da un nemico comune.

- disponibile dal 12 ottobre 2021 - Nei primi anni del rinnovamento Meiji, un ronin umano deve unire le forze con un assassino orco per salvare un'orfana degli elfi da un nemico comune. Io, tu, lui e lei - disponibile dal 15 ottobre 2021 - Quattro amici in una casa sperduta in riva al mare affrontano le conseguenze di un esperimento di scambio di partner finito male in una sorta di purificazione personale.

- disponibile dal 15 ottobre 2021 - Quattro amici in una casa sperduta in riva al mare affrontano le conseguenze di un esperimento di scambio di partner finito male in una sorta di purificazione personale. Night Teeth - disponibile dal 20 ottobre 2021 - Un giovane autista trasporta due donne misteriose da una festa all'altra. Ma quando le passeggere svelano la loro vera natura, deve combattere per restare vivo.

- disponibile dal 20 ottobre 2021 - Un giovane autista trasporta due donne misteriose da una festa all'altra. Ma quando le passeggere svelano la loro vera natura, deve combattere per restare vivo. 8 Rue de l'Humanité - disponibile dal 20 ottobre 2021 - Durante il lockdown gli stravaganti residenti di un condominio di Parigi devono adattarsi a una nuova vita e... alla convivenza.

- disponibile dal 20 ottobre 2021 - Durante il lockdown gli stravaganti residenti di un condominio di Parigi devono adattarsi a una nuova vita e... alla convivenza. Found: Ritrovate - disponibile dal 20 ottobre 2021 - Dopo che i test del DNA hanno rivelato che sono cugine, tre ragazze adottate da diverse famiglie americane si recano in Cina nella speranza di incontrare i loro genitori naturali.

- disponibile dal 20 ottobre 2021 - Dopo che i test del DNA hanno rivelato che sono cugine, tre ragazze adottate da diverse famiglie americane si recano in Cina nella speranza di incontrare i loro genitori naturali. Army of Thieves - disponibile dal 29 ottobre 2021 - In questo prequel di "Army of the Dead", una donna misteriosa recluta il bancario Dieter per aiutare la sua squadra a scassinare tre leggendarie casseforti in Europa.

Film

Nightmare - Dal Profondo della notte - disponibile dal 1 ottobre 2021 - Gli adolescenti di Springfield, sono tutti turbati dallo stesso sogno: un uomo mostruosamente sfigurato con dei coltelli al posto delle dita, che cerca di ucciderli.

- disponibile dal 1 ottobre 2021 - Gli adolescenti di Springfield, sono tutti turbati dallo stesso sogno: un uomo mostruosamente sfigurato con dei coltelli al posto delle dita, che cerca di ucciderli. One Piece Stampede - disponibile dal 24 ottobre 2021 - Ospirato alla serie manga e anime One Piece creata da Eiichirō Oda

DOCUMENTARI E REALITY

Baking Impossible - Stagione 1 - disponibile dal 6 ottobre 2021 - migliori pasticcieri e ingegneri si uniscono per creare deliziose opere commestibili, che dovranno superare prove tecniche di resistenza per vincere 100.000 dollari.

- Stagione 1 - disponibile dal 6 ottobre 2021 - migliori pasticcieri e ingegneri si uniscono per creare deliziose opere commestibili, che dovranno superare prove tecniche di resistenza per vincere 100.000 dollari. Sexy Beasts - Stagione 2 - disponibile dal 7 ottobre 2021 - Trucco e protesi aiutano questi single a mettere alla prova l'alchimia di un vero appuntamento al buio, sperando di lasciarsi alle spalle le relazioni superficiali.

- Stagione 2 - disponibile dal 7 ottobre 2021 - Trucco e protesi aiutano questi single a mettere alla prova l'alchimia di un vero appuntamento al buio, sperando di lasciarsi alle spalle le relazioni superficiali. Flip a Coin - ONE OK ROCK - disponibile dal 21 ottobre - Non potendo andare in tournée nel 2020, la band ONE OK ROCK impiega mesi per organizzare un concerto online che trasmetta tutta l'energia delle esibizioni dal vivo.

- disponibile dal 21 ottobre - Non potendo andare in tournée nel 2020, la band ONE OK ROCK impiega mesi per organizzare un concerto online che trasmetta tutta l'energia delle esibizioni dal vivo. Sesso, amore e goop - Stagione 1 - disponibile dal 21 ottobre 2021 - In questo reality, alcune coppie audaci seguono il percorso verso un sesso più piacevole e un'intimità più profonda con l'aiuto di Gwyneth Paltrow e un team di esperti.

- Stagione 1 - disponibile dal 21 ottobre 2021 - In questo reality, alcune coppie audaci seguono il percorso verso un sesso più piacevole e un'intimità più profonda con l'aiuto di Gwyneth Paltrow e un team di esperti. Inside Job - Stagione 1 - disponibile dal 22 ottobre 2021 - Ecco la descrizione dettagliata della corruzione che permea Wall Street a ogni livello e che ha portato al disastro economico mondiale del 2008.

- Stagione 1 - disponibile dal 22 ottobre 2021 - Ecco la descrizione dettagliata della corruzione che permea Wall Street a ogni livello e che ha portato al disastro economico mondiale del 2008. Colin in bianco e nero - Stagione 1 - disponibile dal 29 ottobre 2021 - Colin Kaepernick narra la serie drammatica dedicata ai suoi anni formativi mentre cerca di affermarsi tra razzismo, classismo e differenze culturali.

Anime