Army of Thieves: le prime foto del prequel di Army of the Dead con protagonista Dieter

Zack Snyder ha condiviso online le prime foto di Army of Thieves, il progetto ideato come prequel di Army of the Dead, che racconterà la storia di Dieter.

Army of the Dead ha dato vita a un film prequel, intitolato Army of Thieves, e Zack Snyder ha ora condiviso le prime foto ufficiali del progetto con al centro il personaggio di Ludwig Dieter.

Gli scatti condivisi dal regista, coinvolto come produttore, ritraggono il personaggio alle prese con una nuova avventura e permette di vedere i nuovi volti coinvolti nell'avventura.

Army of Thieves avrà come protagonista Matthias Schweighöfer, impegnato anche come regista, nel ruolo di Dieter che viene coinvolto nell'avventura di una vita quando una donna misteriosa lo ingaggia per far parte di un gruppo di criminali ricercati dall'Interpol nel tentativo di compiere dei furti aprendo delle cassaforti incredibilmente sicure in varie parti dell'Europa.

Nel cast ci sono anche Nathalie Emmanuel (Games of Thrones, Fast and Furious 9), Guz Khan (Turn Up Charlie), Ruby O. Fee, Stuart Martin (Jamestown), Jonathan Cohen (Budapest), Noemie Nakai, Peter Simonischek (Toni Erdmann), e John Bubniak.

La sceneggiatura è stata firmata da Shay Hatten, mentre tra i produttori ci sono Zack Snyder, Deborah Snyder e Wesley Coller.