Army of the Dead: Tig Notaro sostituirà Chris D'Elia nel film di Zack Snyder

Il cast di Army of the Dead potrà contare sulla presenza di Tig Notaro che sostituirà Chris D'Elia nel film diretto da Zack Snyder.

Army of the Dead, il nuovo film Netflix diretto da Zack Snyder, avrà un cambiamento importante: Tig Notaro sostituirà Chris D'Elia dopo le accuse di molestie e violenza sessuale che sono state rivolte all'attore.

La produzione ha quindi organizzato delle riprese aggiuntive non appena sarà possibile tornare sul set in totale sicurezza.

Il film Army of the Dead ha come protagonisti Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, e Samantha Win. Al centro della trama del film diretto da Zack Snyder ci sono le conseguenze di un virus zombie a Las Vegas. I protagonisti sono dei mercenari che si avventurano nella zona in quarantena per compiere un'incredibile rapina.

Tig Notaro reciterà in studio utilizzando il green screen, alla presenza solo di un attore che aiuterà a pronunciare le battute. Grazie agli effetti speciali si userà quindi il nuovo materiale per sostituire D'Elia, accusato di adescare ragazzine minorenni sui social media e di molestie.