Army of the Dead: il sequel è in fase di sviluppo dopo l'accordo di Zack Snyder con Netflix

Zack Snyder ha stretto un nuovo accordo della durata di due anni con Netflix e tra i progetti in fase di sviluppo c'è il sequel di Army of the Dead.

Zack Snyder ha stretto un nuovo accordo della durata di due anni con Netflix e tra i progetti in fase di sviluppo c'è anche un sequel di Army of the Dead.

Stone Quarry Productions, gestita dal regista in collaborazione con Deborah Snyder e Wesley Coller, realizzerà infatti nuovi contenuti per la piattaforma di streaming.

Army of the Dead: una sequenza

Zack Snyder, annunciando l'accordo, ha dichiarato a The Hollywood Reporter: "Il mio obiettivo e la mia speranza sono di portare contenuti di qualità dall'enorme portata. Grandi progetti e grandi film".

Deborah Snyder ha aggiunto: "Per noi era importante trovare una partnership che si basasse sul rispetto reciproco. Il processo creativo funziona nel migliore dei modi quando tutti si fidano degli altri e si può sperimentare ed essere creativi. Di solito noi non ci muoviamo sul sicuro. I contenuti che realizziamo sono un po' estremi e penso sia importante avere una buona partnership e ascoltarci. Netflix ci ha dato molta libertà, ma ha inoltre accolto l'idea di provare nuove cose e non necessariamente aspettare di verificarne il successo prima di andare avanti. Un consumatore non aspetterà due anni per vedere qualcosa in più di quello che apprezza ed è eccitante. Hanno il merito di sviluppare quella partnership e quella fiducia".

Scott Stuber ha invece dichiarato: "Conosco Zack e Deb da anni e sono stato fortunato nel far parte di chi ha lavorato a L'alba dei morti viventi, il suo primo film. Da allora ho avuto il privilegio di osservare crescere la sua carriera e assistere all'impatto ottenuto dal suo lavoro. Vederlo ritornare alle sue origini con Army of the Dead, che è ora uno dei nostri film più popolari, e costruire un mondo basato su questi personaggi con il prossimo Army of thieves e la serie animata, è qualcosa di fantastio da vedere. Abbiamo solo scalfito la superficie di quello che arriverà e creeremo con Zack, Deb, Wes e tutto il team di Stone Quarry".

Zack Snyder sta scrivendo la sceneggiatura del sequel di Army of the Dead con Shay Hatten e si occuperà del progetto dopo aver completato il lavoro su Rebel Moon, le cui riprese dovrebbero svolgersi all'inizio del 2022, che a sua volta potrebbe dare vita a sequel e serie spinoff.

Damon Caro, che da tempo si occupa della seconda unità dei film di Zack Snyder, sarà invece il regista di un altro film prodotto grazie alla partnership.