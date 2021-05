Army of the Dead: nuove emoji su Twitter per il film di Zack Snyder

Army of the Dead è uno dei film più attesi dell'anno. Per questo motivo, il progetto di Zack Snyder si è guadagnato nuove emoji su Twitter

Il 2021 ha visto la distribuzione in streaming di due nuovi film di Zack Snyder, ambedue molto attesi. A Zack Snyder's Justice League, reso disponibile a marzo, seguirà Army of the Dead, in uscita a maggio. Questo progetto è talmente atteso da essersi già guadagnato nuove emoji su Twitter.

Army of the Dead è talmente popolare e atteso da essersi guadagnato una nuova emoji. In modo particolare, il simboletto compare automaticamente qualora si scriva il nome di Zack Snyder in hashtag.

Proprio oggi, tra l'altro, il celebre regista di Watchmen ha postato sul suo profilo Twitter un trailer del suo nuovo film e ha scritto: "Sono usciti direttamente dai vostri peggiori incubi". Come riportato da Comic Book, Snyder ha parlato anche della possibilità che esistano zombie robot: "Volevo portare in scena questa sorta di ambiguità che, ovviamente, esploreremo nella serie animata Army of the Dead: Lost Vegas. Non voglio rivelarvi troppo, però, se fate attenzione, saranno presenti molti zombie che, beh, non sono proprio zombie! Vedrete zombie normali e zombie robot. Cosa avviene tra loro? Sono zombie falsi piazzati dal governo tra gli zombie autentici per tenerli sott'occhio?".

Army of the Dead sarà disponibile su Netflix dal prossimo 21 maggio e può vantare nel proprio cast i nomi di Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raùl Castillo, Nora Arnezeder, Samantha Win e Rich Cetrone. Lo scorso luglio, Dave Bautista ha rivelato di essersi unito al cast del film per poter lavorare con Zack Snyder e per il sottotesto politico del progetto.