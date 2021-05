Army of the Dead, su Netflix in streaming da oggi

Zack Snyder torna a intrattenere il pubblico con Army of the Dead, il nuovo film targato Netflix disponibile in streaming a partire da oggi 21 maggio 2021!

Army of the Dead, l'ultima pellicola firmata Zack Snyder, arriva oggi in streaming su Netflix, dove è possibile trovare già la pellicola a disposizione di tutti gli abbonati al servizio.

Dopo il successo di Zack Snyder's Justice League, il regista è tornato al lavoro su un altro genere a lui caro: a diciassette anni di distanza dal remake di Dawn of the Dead, infatti, ecco che Snyder ci presenta Army of the Dead, un heist zombie movie di quelli che sarà sicuramente difficile dimenticare. "A seguito di un'invasione zombie nella città di Las Vegas, un gruppo di mercenari si prepara a mettere in atto il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e realizzare la rapina del secolo" si legge nella sinossi ufficiale del film, che come ricorda anche Den of Geek, darà avvio a un nuovo universo condiviso per Netflix, dato che il servizio produrrà un lungometraggio prequel e una serie animata per continuare a esplorare il mondo zombie.

Army of the Dead: un primo piano di uno zombie

Tra i protagonisti della pellicola troviamo Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer,Hiroyuki Sanada, Theo Rossi, Nora Arnezeder, Omari Hardwick, Raúl Castillo, Michael Cassidy, Tig Notaro, Huma Qureshi, Richard Cetrone e Samantha Win. In Army of the Dead spazio anche agli animali zombificati, tra questi un cavallo e una tigre: il team degli effetti visivi del film ha creato una tigre zombi di nome Valentine utilizzando una vera tigre proveniente dal santuario di proprietà della famigerata Carole Baskin, resa nota da Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. Il team di effetti visivi di Zack Snyder ha trascorso una settimana nel santuario della Baskin a studiare una tigre in modo che nel film Valentine si comportasse nel modo più realistico possibile.

