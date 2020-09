Army of the Dead: Netflix espande l'universo di Zack Snyder in un prequel e un film animato

Il nuovo film di Zack Snyder, Army of the Dead, arriverà su Netflix nel 2021 ma il colosso dello streaming ha deciso di lavorare sin d'ora ad un franchise intorno al film, costituito al momento da un prequel e da una serie animata, entrambi ambientati nell'universo di Army of the Dead. I progetti verranno seguiti da Zack Snyder.

Army of the Dead racconta la storia di un gruppo di mercenari in una Las Vegas invasa dagli zombie, che tenta di mettere a segno la più grande rapina mai tentata. Per l'occasione Snyder radunerà un gruppo di collaboratori fidati, tra cui Matthias Schweighöfer, che dirigerà e reciterà nel film prequel, dopo aver già ottenuto il ruolo di Ludwig Dieter in Army of the Dead.

La serie animata, Army of the Dead: Lost Vegas, ripercorre la storia delle origini di Scott e del suo team di salvataggio durante il declino di Las Vegas, costretta ad affrontare la causa principale dell'epidemia di zombie. Zack Snyder dirigerà due episodi dello show animato.

"Sono incredibilmente entusiasta dell'opportunità di collaborare di nuovo con Netflix mentre espandiamo l'universo di Army of the Dead sia con un prequel internazionale, sia esplorando il mondo visivamente dinamico dell'animazione. Si tratta di una grande collaborazione e siamo entusiasti che Netflix consideri questa grande IP come noi" ha dichiarato Snyder.

Zack Snyder è stato costretto a dei reshoot per Army of the Dead all'inizio dell'anno dopo il licenziamento della star Chris D'Elia, a seguito di alcune accuse per cattiva condotta sessuale. Nonostante il film fosse già in post-produzione, D'Elia è stato sostituito da Tig Notaro, che ha recitato con il green screen.

Il cast di Army of the Dead comprende Dave Bautista, Ella Purnell, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Garret Dillahunt e Ana de la Reguera. Il film uscirà su Netflix nel 2021.