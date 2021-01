Armie Hammer, un ex poliziotto "cannibale" commenta le accuse all'attore

Armie Hammer è al centro della bufera per le sue affermazioni sul cannibalismo e un ex poliziotto di New York con le stesse fantasie malate è intervenuto sulla questione.

Wounds: Armie Hammer in una scena del film

Recentemente, Armie Hammer è finito al centro della bufera per le sue affermazioni sul cannibalismo. Sfruttando l'occasione, l'ex poliziotto di New York Gilberto Valle è intervenuto sulla questione. Nel 2012, l'uomo è stato accusato di aver provato a rapire sua moglie dopo la scoperta di un elevato quantitativo di materiale cannibal porn sul suo PC. Tale situazione lo ha portato al licenziamento e alla condanna al carcere. A proposito di Armie Hammer, Gilberto Valle è quasi grato di quanto sta accadendo. Secondo lui, adesso, il "mantello del cannibale" è passato dalla sua figura a quella dell'interprete.

Una foto di Gilberto Valle, ex poliziotto condannato per "fantasie cannibali"

Prima di Armie Hammer, ad essere finito al centro di uno scandalo pubblico relativamente ad alcune fantasie cannibalistiche è stato Gilberto Valle, ex poliziotto di New York che è grato di aver passato il testimone all'attore. Come riporta il New York Post, l'uomo ha dichiarato: "Adesso Armie può indossare il mantello del cannibale. La situazione è stata pesantissima per numerosi anni. Ora posso provare a ricostruire la mia vita". Nel 2012 l'esistenza di Gilberto Valle è finita al centro di uno scandalo relativamente alla scoperta di sua moglie di un notevole quantitativo di materiale cannibal porn sul suo PC. La donna ha avvertito la polizia e, nel 2013, la vita tranquilla e suburbana di questo poliziotto si è trasformata in un inferno. Un giudice lo ha condannato alla galera ma, poco tempo dopo, la sentenza è stata ribaltata dal momento che le fantasie cannibalistiche non possono essere soggette a condanna in quanto azioni soltanto potenziali.

Relativamente a quanto accaduto ad Armie Hammer, che sta vivendo una situazione simile e ha già abbandonato il suo ruolo in Shotgun Wedding con Jennifer Lopez, Gilberto Valle ha dichiarato: "In generale, tutti quanti hanno fantasie che non rivelano agli altri. Il fatto che uno sia un poliziotto o un attore non lo rende immune da strane fantasie che gli altri non comunicano. Le persone rimarrebbero sgomente se approfondissero le fantasie perverse di ognuno di noi".

Sebbene sia molto complesso non parlare più del suo passato, Gilberto Valle è sempre più deciso ad andare avanti: "Non so più cosa dire. Non so se il mio fosse davvero un problema legale o un semplice modo per distruggermi. Voglio cominciare una nuova vita. Voglio avere nuovi amici e non parlare più del mio passato. Non voglio precipitare nuovamente in un incubo come quello che ho attraversato".