Armie Hammer: "Ho provato a rimorchiare un uomo perché le donne sono troppo complicate"

Dopo aver gettato la spugna col gentil sesso per via di tutti i guai che gli sono piovuti addosso, l'attore avrebbe valutato l'ipotesi di tentare altre vie.

Armie Hammer ha confessato nel suo podcast di aver provato a rimorchiare un uomo dopo aver fallito con le donne.

"È stato esilarante", ha detto Hammer in un recente episodio del suo Armie HammerTime Podcast. "Mi sono detto 'Perché no', le donne sono troppo complicate".

L'interprete di Chiamami col tuo nome ora trova la forza di scherzare sulla sua condizione dopo essere stato accusato da alcune donne di violenze, molestie e cannibalismo. "La vita dei gay sembra così facile" ha proseguito prima di soffermarsi su un esempio. "Sono al ristorante, il mio telefono si accende, è Grindr, e qualcuno mi scrive 'sono nello stesso ristorante. Vuoi una sveltina nel bagno?' Basta dire, 'Ragazzi, torno tra cinque minuti'. Vai in bagno, consumi l'incontro e torni al tavolo. Devi provare... forse è quello che fa per me."

Hammer ha davvero dato una possibilità al suo lato femminile quando ha incontrato un affascinante uomo francese.

Un primo piano di Armie Hammer

L'esperienza omosex di Armie Hammer

"Potrebbe funzionare. Proviamo", ha proseguito l'attore. "Ricordo che ho iniziato a pomiciare con lui e ho pensato, 'Dio, la barba. Capisco perché alle donne piace quando ti radi. Questa cosa è fottutamente dura.'"

Anche l'altezza dell'altro uomo era un problema. "Gli ho messo le braccia intorno e ho pensato, 'Oh mio dio'. E queste spalle sono così larghe. È così grosso, è quasi alto come me. Poi stavamo pomiciando, e stava diventando più caldo e pesante, ma io non ero eccitato. Ha allungato la mano verso di me e e io ho pensato, 'Non toccherai il mio pene flaccido.'" L'attore ha così posto fine all'esperimento fallito.

Armie Hammer e Timothée Chalament in Chiamami col tuo nome

Dopo aver inanellato successi come The Social Network e Chiamami col tuo nome, Armie Hammer è stato "rimosso" da Hollywood dopo essere stato accusato di violenza sessuale nel 2021. Ha negato ogni illecito e il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles ha rifiutato di sporgere denuncia contro di lui nel maggio 2023, tuttavia la sua carriera è stata cancellata.

Molte delle sue accusatrici hanno condiviso messaggi che, a loro dire, lui aveva inviato loro e che includevano riferimenti al cannibalismo e alla sottomissione sessuale. Hammer è stato abbandonato dalla sua agenzia e licenziato dai progetti in sviluppo, tra cui la commedia Shotgun Wedding del 2022 con Jennifer Lopez e la serie TV The Offer. Attualmente a dargli lavoro è stato il controverso regista tedesco Uwe Boll, che lo ha voluto nel thriller The Dark Knight.