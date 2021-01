Luca Guadagnino regista di Bones & All con Timothée Chalamet e Taylor Russell?

Luca Guadagnino potrebbe essere il regista di Bones & All, film che dovrebbe avere come protagonisti Timothée Chalamet e Taylor Russell.

Attualmente il regista e le giovani star sono ancora in fase di trattative con la produzione del progetto e non è stato svelato quando dovrebbero iniziare le riprese.

Il film Bones & All è stato scritto da Dave Kajganich e il progetto viene descritto come una storia d'amore a sfumature horror. Le fonti vicine alla produzione non hanno inoltre svelato i dettagli dei personaggi che dovrebbero essere affidati a Timothée Chalamet e Taylor Russell McKenzie.

Luca Guadagnino, dopo il successo di Chiamami col tuo nome, ha ribadito più volte che avrebbe voluto girare un nuovo film con il giovane attore che ha ottenuto il successo internazionale anche grazie a progetti come Lady Bird e Piccole Donne.

Russell, invece, ha recitato nel reboot di Lost in Space, nel film Waves, e nella serie We Are Who We Are, realizzata dal filmmaker italiano.

Nei prossimi mesi Chalamet sarà nuovamente protagonista sul grande schermo in occasione degli attesi Dune, diretto da Denis Villeneuve, e The French Dispatch, progetto firmato dal regista Wes Anderson.