The Dark Knight: Armie Hammer nella prima foto, Uwe Boll si rifiuta di cambiare il titolo

Armie hammer non ha mezzi termini e mentre difende la scelta del suo titolo uguale al film di Christopher Nolan su Batman spara a zero contro i film Marvel e DC che a suo parere 'fanno schifo'.

Svelata la prima immagine di Armie Hammer in The Dark Knight, storia di un uomo che decide di farsi giustizia da solo combattendo i criminali e dividendo l'opinione pubblica. A dirigere la pellicola è il controverso regista tedesco Uwe Boll, noto per le sue scelte artistiche controcorrente.

Il film, che vede l'ingresso nel cast di Costas Mandylor, è attualmente in fase di lavorazione in Croazia, a Zagabria. Armie Hammer interpreta Sanders (Hammer), un uomo che si fa giustizia da solo mentre si propone di dare la caccia ai criminali. Mandylor interpreta l'ufficiale dell'Interpol Henry, che ha il compito di fermare il vigilante. Fanno parte del cast anche Amanda Plummer, James Russo e Ulrich Thomsen.

"La storia di The Dark Knight non potrebbe essere un argomento più attuale e sono entusiasta di portarla in vita con questo eccellente cast", ha affermato Boll in una dichiarazione a Variety.

Armie Hammer nella prima foto

Un titolo ben noto

Il regista tedesco, autore della sceneggiatura, ha anche provocatoriamente scelto un titolo ben noto ai fan di Christopher Nolan e del suo Cavaliere Oscuro. Warner Bros. avrebbe, infatti, chiesto al regista di cambiare titolo, che lui si rifiuta di fare.

"DC e Warner mi hanno già contattato e hanno detto che non posso usare il titolo. Lo capisco, ma ho detto loro: 'Vi ricordate Rampage, il film con The Rock? Avete usato il mio titolo'", ha rivelato Boll su The Uwe Boll Podcast Network. "Il fatto che lo abbiano fatto e mi abbiano chiesto il permesso, possono mostrare gratitudine e dire 'Ascolta, non è un film di Batman e puoi usare il titolo."

Non manca la classica bordata di Boll contro i cinecomic: "La maggior parte dei film DC e Marvel fanno schifo. Sono troppo lunghi e con infinita CGI, tutto è falso e le storie fanno schifo. Soprattutto Batman, quanti Batman vogliamo vedere? Fanno schifo."