Armie Hammer annuncia una collaborazione coi Safdie per un nuovo film... ma è tutto falso

In un criptico post su Instagram Armie Hammer ha annunciato una collaborazione con i fratelli Safdie per un fantomatico film intitolato Persona Non Grata. Peccato che sia tutto falso.

Lunedì mattina l'attore ha condiviso sul suo account Instagram un poster col suo volto e l'ipotetico titolo Persona Non Grata. Il poster riporta la scritta "diretto dai registi di Diamanti grezzi Josh e Benny Safdie", mentre nel corpo del messaggio si legge 'Autunno 2026', lasciando intendere che si tratti della data di uscita del film in questione.

Nonostante decine di commenti che incoraggiano Hammer, i portavoce di Benny e Josh Safdie hanno riferito a Variety che il progetto non è reale. Secondo World of Reel, i fratelli registi sarebbero "sbalorditi" dal bizzarro tentativo di Hammer di alimentare voci su un suo ritorno al grande cinema.

L'eccentrica autopromozione di Armie Hammer

Dopo aver recitato in pellicola di successo quali The Social Network e Chiamami col tuo nome, la carriera di Armie Hammer è deragliata quattro anni fa in seguito alle accuse di abusi da parte di alcune sue ex. Nel 2021, Hammer è stato accusato di abusi sessuali e comportamenti inappropriati da parte di diverse donne; sono stati inoltre divulgati online messaggi privati ​​che avrebbe inviato alle donne, riguardanti le sue fantasie cannibalistiche e i suoi feticismi sessuali.

In seguito allo scandalo, l'attore è stato licenziato dalla sua agenzia, la WME, e ha abbandonato diversi progetti, tra cui la serie Paramount+ The Offer e Shotgun Wedding, dove avrebbe dovuto affiancare Jennifer Lopez.

Dopo aver fatto ritorno alla recitazione l'anno scorso al fianco di William H. Macy nel film western Frontier Crucible, Hammer apparirà prossimamente in Citizen Vigilante di Uwe Boll. Parlando del sui ritorno sui set nel corso del podcast Your Mom's House, Hammer ha dichiarato:

"Il mio carnet di balli si sta riempiendo. Quel primo lavoro che ho rifiutato dopo quattro anni di questa merda è stata la sensazione più bella che abbia mai provato. È un processo lento, ma in genere oggi, quando si sente pronunciare il mio nome tra la gente del settore, si dice, 'Cavolo, quel tipo è stato fottuto'. E questa è una bella sensazione. È davvero incoraggiante."