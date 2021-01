Armie Hammer: l'attore si scusa (ma non per il cannibalismo)

Armie Hammer si è scusato per il video leakato dal suo profilo Instagram privato in cui ha definito 'Miss Cayman' la ragazza che appare nella clip

Come se non bastasse, Armie Hammer ha messo ulteriore carne al fuoco. L'attore, infatti, si è scusato con Cayman Compass a causa di un video leakato dal suo profilo Instagram privato che ha per protagonista una ragazza in lingerie sul letto di una camera d'hotel. L'attore ha definito la ragazza come Miss Cayman e ha provocato l'ira di Cayman Compass, a cui ha inviato le sue scuse.

Wounds: Dakota Johnson, Armie Hammer in una scena del film

In questa vicenda, tutto ha avuto inizio da una clip video girata da Armie Hammer e con al centro una ragazza sul letto di una camera d'hotel. L'attore ha così commentato il video: "Bene...la mia ex moglie (per buone ragioni) ha rifiutato di tornare in America con i miei figli. Quindi sono dovuto ritornare alle Cayman. Che schifo! Però, in tutto questo c'è un risvolto positivo come, ad esempio, la fottuta Miss Cayman". Poi, in seguito alle accuse ricevuto dagli organizzatori del Miss Cayman Islands Universe, Hammer si è scusato e ha affermato: "Vorrei chiarire che la persona che appare nel mio video non è Miss Cayman. Il video apparteneva al mio profilo Instagram privato. Sono davvero dispiaciuto e mi scuso per il dolore che il mio folle tentativo di fare ironia ha provocato".

Come riporta The Sun, l'attuale Miss Cayman Islands è Mariah Tibbetts. La dichiarazione di Armie Hammer ha mandato su tutte le furie il comitato organizzatore del Miss Cayman Islands Universe, che ha dichiarato che la donna del video postato dall'attore non è assolutamente Mariah Tibbetts. Tra l'altro, la portavoce del comitato, Derry Dacres-Lee ha chiesto di eliminare dal suo profilo Instagram tutti i riferimenti a Miss Cayman e ha sottolineato l'importanza che una figura del genere ha come punto di riferimento per tute le giovani donne.

Insomma, per Armie Hammer non è proprio un bel periodo. Recentemente, infatti, l'attore si è trovato al centro di una polemica che lo vorrebbe come una sorta di novello Hannibal Lecter in seguito ad una serie di dichiarazioni portate avanti nella sezione privata del suo profilo Instagram. L'attore ha raggiunto la notorietà globale per aver interpretato Oliver in Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. Prossimamente, Hammer apparirà anche in Assassinio sul Nilo di KEnneth Branagh.