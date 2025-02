Armie Hammer: "Non avevo intenzione di fare a pezzi e mangiare nessuno, ma chiaramente sono un idiota"

Ovviamente Armie Hammer non aveva veramente intenzione di fare a pezzi e mangiare nessuna fidanzata, ma ammette la sua stupidità nell'aver innescato coi suoi messaggi a sfondo cannibale uno scandalo che ha messo fine alla sua brillante carriera a Hollywood.

"Le donne erano come le mie bustine di droga con la pelle sopra", ha ammesso nel corso del Louis Theroux Podcast. "Mi facevano sentire bene, mi tuffavo in queste storie d'amore vorticose in cui dicevo 'Ti coinvolgerò, faremo dei viaggi, faremo tutto questo, e poi ti porterò a casa e dirò 'Grazie mille, è stato fantastico', e tornerò alla mia vita."

L'attore, che all'epoca dello scandalo era sposato con Elizabeth Chambers, con ha due figli, si prende tutte le colpe del suo atteggiamento sbagliato con le donne e prosegue: "Cercavo qualcosa di nuovo. E ho ferito molte donne, che erano arrabbiate per il mio comportamento. Questo mi rende un coglione? Assolutamente sì. Non ho problemi ad ammettere che ero un coglione. Ma questo non è illegale".

Armie Hammer con il cellulare in mano

Le accuse di cannibalismo

Nel corso dell'intervista, Armie Hammer ha anche affrontato il famigerato messaggio di testo in cui la star di Chiamami col tuo nome scrive "Sono un cannibale al 100%". L'attore ha specificato che i testi sono stati "alterati digitalmente" per non includere la controparte dello scambio, aggiungendo che "avrebbe potuto essere una conversazione molto divertente tra due persone che stavano scherzando, stimolandosi e incitandosi a vicenda".

"A volte, quando sei coinvolto con una persona, uscite insieme e fate sesso e magari avete assunto alcool o droghe, è divertente superare i limiti o provocare l'altro. Ho mai avuto intenzione di tagliare qualcosa a qualcuno e mangiarlo? NO."

Un sorridente Armie Hammer

Nel 2021, Hammer è stato accusato di violenza sessuale da alcune donne. Ne è seguita un'indagine della polizia di Los Angeles, ma nessun procedimento penale ha avuto seguito. Lo scandalo ha però cancellato completamente l'attore da Hollywood, anche se adesso qualcosa si sta muovendo. Hammer è stato ingaggiato dal regista tedesco Uwe Boll per il suo nuovo film, The Dark Knight.

"La ruota sta girando, ma ci vuole tempo", ha detto. "È un processo lento, ma generalmente quando salta fuori il mio nome con le persone del settore è dicono: 'Amico, quel ragazzo è stato fregato'. E questo è davvero incoraggiante".