Arma letale, Mel Gibson: "La mia prima volta sul palco? Terrificante"

Durante il tour promozionale di Arma letale, un film del 1987 diretto da Richard Donner e interpretato da Mel Gibson e Danny Glover, il regista de La passione di Cristo ha descritto estensivamente la sua prima volta sul palcoscenico, definendola come un'esperienza terrificante ed estremamente stimolante.

Nella vecchia intervista, Mel ha parlato del suo nuovo film, che aveva appena incassato più di 120 milioni di dollari al botteghino, ed in seguito ha descritto la sua prima esperienza teatrale: "Si, me la ricordo, la prima volta che sono salito su un palco è stata una cosa a dir poco terrificante. Ero molto nervoso, avevo imparato a memoria le mie battute, cosa che oggi non faccio più, e appena sono salito su le mie ginocchia non reggevano il mio corpo, sudavo moltissimo ed ero fuori controllo."

"Non mi è più successo, è diventato progressivamente più semplice ma ho adorato quella reazione iniziale, è stata quell'esperienza ad invogliarmi a recitare." Ha spiegato il regista di Braveheart - cuore impavido. "Ero totalmente sopraffatto, mi è piaciuta molto quella situazione e a quel punto volevo semplicemente capire come poter incanalare tutto quel terrore e quell'energia nella performance."

Inizialmente, al posto di Mel Gibson, la produzione della pellicola di Donner sembrava essere orientata verso Jason Robards, scartato poi per via dell'età troppo avanzata; in seguitò si pensò a Sylvester Stallone ma alla fine venne confermato il nome di Mel e il resto è storia.

Su Rotten Tomatoes il film ha un indice di gradimento dell'80% basato su 56 recensioni e il consenso critico del sito web recita: "Il capitolo di maggior successo in un franchise dal successo fenomenale, Arma letale ha contribuito a ridefinire i film d'azione degli anni '80 e '90".