Arma letale 5: Mel Gibson dirigerà e reciterà nel sequel del film

Mel Gibson ha confermato che dirigerà e reciterà in Arma letale 5, il nuovo capitolo del franchise d'azione che arriverà ben 23 anni dopo l'ultima puntata dell'iconica saga. La rivelazione dell'attore 65enne è arrivata durante un'apparizione ad un evento speciale che si è tenuto a Londra sabato sera.

Il film in uscita dovrebbe entrare nella fase di pre-produzione nel 2022 e, proprio per questo motivo, Gibson ha deciso di iniziare il suo discorso presso l'evento in questione rendendo omaggio al regista che prima di lui ha diretto la serie di commedie d'azione.

"L'uomo che ha diretto tutti i film, Richard Donner, era una persona eccezionale", ha affermato la star di Mad Max, prima di rivelare che Donner in persona gli aveva dato la sua benedizione per continuare la serie in futuro: "Donner stava sviluppando la sceneggiatura, era già ad un buon punto, quando un giorno mi disse: 'Ascolta ragazzo, se dovessi tirare le cuoia lo girerai tu.'"

"Quando me l'ha detto io non ho risposto, il problema è che poi è morto veramente. L'ha detto a sua moglie, allo studio e al produttore, voleva che fossi io il regista. Quindi dirigerò il quinto capitolo di Arma letale." Una fonte anonima a confermato la notizia della realizzazione della pellicola rivelando che "Oltre a dirigere Arma letale 5, Mel sarà anche il protagonista".