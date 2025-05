Arma Letale 5, Mel Gibson ammette i motivi le difficoltà nella produzione del film

È da tempo bloccato in uno stato che viene chiamato 'limbo produttivo', il quinto capitolo della saga cinematografica Arma letale, con protagonisti Mel Gibson e Donald Glover.

In una recente intervista con Screenrant durante un panel a Philadelphia, Mel Gibson è tornato a parlare dei motivi che stanno frenando da tempo il quinto film, ancora in cantiere.

Il progetto di Arma letale 5 non riesce ad ingranare

Mel Gibson ha confessato che il film sarebbe potenzialmente il migliore della saga:"Per qualche motivo, gli studios stanno avendo un sacco di problemi. Non so esattamente di che si tratti. Non sono sicuro quale sia il problema, ma la sceneggiatura è davvero buona".

Primo piano di Danny Glover in Arma letale 3

L'attore spiega:"Mi sono seduto con uno sceneggiatore e abbiamo fatto due o tre versioni della sceneggiatura, ed è venuta davvero bene. In effetti, penso sia la migliore di tutte. È molto divertente e ha anche un lato emotivo molto forte".

Il ritorno di Arma letale e Mel Gibson alla regia

Il primo film della celebre saga action è uscito nelle sale nel 1987, con Richard Donner alla regia dei primi quattro film, l'ultimo dei quali uscito ben ventisette anni fa, nel 1998.

Dopo la morte di Richard Donner nel 2021, Mel Gibson ha spiegato di voler prendere in mano le redini della regia ma attualmente è impegnato nella lavorazione di The Resurrection of Christ:"Dirigerò il quinto film della serie Arma Letale. Richard Donner, che aveva diretto gli altri quattro, purtroppo è venuto a mancare, ed era un caro amico. In un certo senso mi ha affidato il compito di portare a termine la saga, quindi sarà un onore per me farlo".

Mel Gibson e Danny Glover in una scena di Arma letale 2

Nella saga di Arma letale, Mel Gibson interpreta il detective Martin Riggs mentre Danny Glover è il collega Roger Murtaugh.