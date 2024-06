Arma Letale 5, Mel Gibson conferma che si farà: chi sarà alla regia?

Mel Gibson tornerà al cinema in autunno al fianco di Mark Wahlberg in Flight Risk e sarà successivamente impegnato con il tanto atteso sequel di La passione di Cristo. All'orizzonte però si staglia già un altro progetto molto richiesto dai fan, confermato proprio dall'attore e regista.

Prima di morire il regista Richard Donner aveva pianificato di realizzare Arma letale 5 ma dopo la sua morte sembrava che il film fosse finito nel dimenticatoio. Non è così, perché Mel Gibson ha manifestato il desiderio di realizzare di riunirsi con Danny Glover per una nuova avventura.

Sorpresa alla regia

La star ha confermato la produzione del quinto film con una sorpresa dietro la macchina da presa: sarà proprio lui a raccogliere l'eredità di Donner:"Dirigerò il quinto film della serie Arma letale. [Richard Donner] mi aveva in qualche modo incaricato di portare a termine questo progetto. È un onore".

Primo piano di Danny Glover in Arma letale 3

In base a quanto dichiarato da Gibson, Richard Donner aveva fatto passi da gigante con la sceneggiatura, quindi l'idea sarebbe quella di utilizzare gran parte del materiale scritto dal compianto regista. Dall'ultimo film della saga uscito al cinema, nel 1998, molte cose sono cambiate nella carriera di Mel Gibson, che si è distinto soprattutto come regista, mettendo in secondo piano la carriera davanti all'obiettivo.

Il primo film di Arma letale risale al 1987, e raccontava la storia di Martin Riggs (Mel Gibson), un poliziotto reduce del Vietnam rimasto vedovo che per rimettersi in carreggiata viene affiancato dal collega Roger Murtaugh (Danny Glover), un esperto detective molto diverso da Riggs. I due formeranno una coppia unita e inizieranno a indagare su vari casi molto scottanti nei diversi film del franchise, che prosegue con Arma letale 2 nel 1989, Arma letale 3 nel 1992 e Arma letale 4 nel 1998, tutti diretti da Richard Donner, regista di film come Superman, I Goonies e Ladyhawke.