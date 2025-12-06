Wicked, Ariana Grande ha aiutato altre attrici a prepararsi in vista delle audizioni per il ruolo di Glinda

Il vocal coach Eric Vetro ha svelato che la star della musica, con cui collabora da tempo, lo aveva consigliato ad alcune 'rivali'.

Il vocal coach di Ariana Grande ha rivelato che la star aveva aiutato altre attrici a prepararsi per le audizioni organizzate dai produttori di Wicked, rischiando così di perdere il ruolo di Glinda.

La star, che ha conquistato la sua prima nomination agli Oscar grazie alla performance nel primo dei due film diretti da Jon M. Chu, non sembra infatti aver dato troppo peso alle possibili conseguenze della sua generosità.

Le rivelazioni del vocal coach

Eric Vetro, intervistato da People, ha parlato della collaborazione con Ariana Grande, che prosegue da molti anni. Il vocal coach l'ha aiutata anche in vista delle sue audizioni per la parte di Glinda in Wicked (di cui potete leggere la nostra recensione della Parte 2).

Nonostante sognasse fin da ragazzina di ottenere quel ruolo, la cantante e attrice non ha esitato nell'aiutare le sue 'rivali' prima di mettersi alla prova di fronte al regista e ai produttori.

Wicked: un'immagine di Ariana Grande

Vetro ha raccontato: "Lei ha in realtà incoraggiato alcune delle altre ragazze e ha detto: 'Dovreste davvero andare da Eric e lavorarci con lui'. Ha portato con lei una delle ragazze e hanno cantato insieme. Non è fantastico?".

Vetro ha inoltre svelato che la madre di Ariana gli ha chiesto: "'Ma è impazzita? Perché ti sta portando delle persone in modo che le aiuti?'. E ho risposto: 'Beh, perché penso che sia semplicemente così. Lei è generosa in quel modo'".

La fiducia di Ariana

Il vocal coach ha sottolineato: "Lei aveva inoltre molta fiducia in se stessa, ma penso che amasse così tanto Wicked, al punto da volere che la persona giusta ottenesse la parte. Ma nemmeno io riuscivo a crederci".

Vetro ha concluso ricordando il momento in cui un'altra attrice lo aveva contattato dopo il consiglio di Grande: "Ho pensato: 'Dannazione, non riesco a credere che stia davvero incoraggiando altre ragazze che stanno facendo le audizioni per questo ruolo'. Ma quello mostra chi è realmente come essere umano".