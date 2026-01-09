Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler e Chloé Zhao tra i registi nominati ai DGA Awards 2026

Le nomination della 78esima edizione dei premi DGA Awards, assegnati ogni anno dal sindacato dei registi americani, sono state annunciate.

In corsa per la vittoria, confermandosi possibili protagonisti anche nella sera degli Oscar, ci sono titoli come Una battaglia dopo l'altra, I peccatori e Marty Supreme.

I registi nominati

Ryan Coogler e Josh Safdie sono così riusciti a ottenere la loro prima nomination ai DGA Awards, mentre Chloe Zhao, grazie a Hamnet - Nel Nome Del Figlio, è arrivata a quota due: nel 2021 era nella shortlist, e ha poi vinto, grazie a Nomadland.

Guillermo del Toro, in corsa per il lavoro compiuto con Frankenstein, era stato nominato, conquistando la statuetta, nel 2018 grazie a La forma dell'acqua - The Shape of Water.

Paul Thomas Anderson, invece, era già stato nominato grazie a Il petroliere e Licorice Pizza.

Nella lista delle nomination per il miglior debutto alla regia spazio invece a registi che hanno già ottenuto numerosi riconoscimenti negli ultimi mesi grazie a lungometraggi come Sorry, Baby e Pillion - Amore senza freni.

Un anno fa Sean Baker era stato premiato dal sindacato dei registi per Anora, film che lo ha poi portato a conquistare l'Oscar. I vincitori dei DGA Awards sono molto spesso gli stessi apprezzati dall'Academy e c'è quindi particolare curiosità in vista della cerimonia di premiazione dei DGA Awards 2026 si svolgerà sabato 7 febbraio al Beverly Hilton.

Chi sono i registi nominati

Le nomination di questa edizione dei DGA Awards sono le seguenti.

Film

Paul Thomas Anderson - Una battaglia dopo l'altra

Ryan Coogler - I peccatori

Guillermo del Toro - Frankenstein

Josh Safdie - Marty Supreme

Chloé Zhao - Hamnet

I peccatori: un'immagine di Michael B. Jordan

Opera Prima