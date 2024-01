Argylle: lo spy movie con Henry Cavill imiterà una tradizione di James Bond

Manca poco all'uscita di Argylle - La super spia, spy story con Henry Cavill diretta da Matthew Vaughn, in arrivo il 1 febbraio. Il film promette di infrangere gli stereotipi del genere, ma c'è una tradizione della saga di James Bond che imiterà.

Argylle - La Super spia, Henry Cavill in una foto del film

Matthew Vaughn ha dato una nuova svolta al genere dei film di spionaggio con la saga di Kingsman. Ora lo farà di nuovo con la sua ultima creazione,Argylle - La super spia, commedia action che vede Henry Cavill nei panni di una spia da manuale.

Con l'avvicinarsi della data di uscita di Argylle, Vaughn ha rivelato alcune curiosità sulla pellicola che seguirà una tradizione della saga di Bond riguardante la colonna sonora. Anche Argylle conterrà infatti un brano firmato da un celebre cantante. Come rivela Deadline, Matthew Vaughn avrebbe arruolato l'attrice di Argylle Ariana DeBose per eseguire il brano Get Up and Start Again, scritto dallo stesso Vaughn insieme a Lorna Balfe, Gary Barlow e Giles Martin. Vaughn definisce DeBose la sua "musa ispiratrice" e confessa di voler lavorare di nuovo con lei.

Matthew Vaughn ha promesso che Argylle distruggerà gli ingredienti più sciocchi di James Bond

L'amore di Matthew Vaughn per i cliché dei film di spionaggio è evidente nel suo universo di Kingsman, ma in Argylle il regista si propone in realtà di distruggere un topos ricorrente nella saga di James Bond. Ecco cosa ha rivelato il regista a in un'intervista a Vanity Fair lo scorso ottobre:

"Come ho già ammesso, sono colpevole di aver creato belle spie con tagli di capelli grandiosi e abiti dal taglio meraviglioso. In realtà, se sei una spia, è una cosa piuttosto stupida da fare. Sarai il tizio che tutti notano appena entra in una stanza. Una buona spia dovrebbe essere la persona che meno ti aspetti. Ed è di questo che parla Argylle. È come ha detto Roger Moore di James Bond, che tipo di spia entra in una stanza e tutti conoscono il suo nome e cosa gli piace bere? È ridicolo. Ci stiamo divertendo a distruggere questi cliché".