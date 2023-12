Argylle, Henry Cavill commenta la sua strana pettinatura: 'Matthew Vaughn mi ha detto 'Fidati di me''

Henry Cavill ha commentato il cambio di look richiesto dal regista Matthew Vaughn per lo spy movie Argylle - La super spia, al cinema dal 1 febbraio.

Il cambio di look di Henry Cavill in Argylle - La super spia, in arrivo nei cinema italiani il 1 febbraio, è frutto della creatività del regista Matthew Vaughn. Cavill si è messo nelle mani del connazionale e il risultato è un'acconciatura quantomeno fuori stravagante e fuori dai canoni.

Argylle: Dua Lipa e Henry Cavill in una foto del film

Nell'action comedy Argylle - La super spia, Henry Cavill veste i panni dell'agente Argylle, un personaggio immaginario creato dalla solitaria scrittrice Elly Conway (Bryce Dallas Howard) e divenuto protagonista della sua serie di romanzi di spionaggio più venduti. Il bizzarro taglio di capelli sfoggiato da Henry Cavill nel trailer italiano di Argylle è diventato argomento di discussione tra i fan e adesso lo stesso attore ha commentato la sua nuova acconciatura in un'intervista con Entertainment Weekly.

"Quella è stata una proposta di Matthew, il suo stile distintivo. Volevo divertirmi. Matthew mi ha detto, 'Questo tizio avrà un aspetto particolare, devi fidarti di me'. E l'ho fatto! Questo è il tipo di cosa che stavo cercando. Sono felice di averlo fatto".

Argylle, lo spy movie con Henry Cavill fa a pezzi un ingrediente di James Bond: "È una cosa piuttosto stupida"

Lo strano aspetto dell'agente Argylle

In Argylle la scrittrice Elly Conway diventa il bersaglio di misterioso sindacato criminalequando la trama dei suoi romanzi di spionaggio inizia a prevedere eventi reali. Sebbene una spia sotto copertura, Aiden Wilde (Sam Rockwell), si presenti per salvare Elly, l'autrice immagina che sia l'agente Argylle a proteggerla dal pericolo. Tuttavia, l'aspetto delle due spie è drasticamente diverso. Il personaggio di Cavill, che indossa un abito di velluto verde e capelli a spazzola, rappresenta la fantasia di Elly, mentre Wilde, con i suoi lunghi capelli e la barba arruffata, rappresenta la realtà.

Gran parte di Argylle appare bizzarra, inclusa la premessa principale, ma anche alcuni dettagli dietro le quinte. Il film è apparentemente basato su un libro inedito dell'autrice esordiente Elly Conway, che funge anche da protagonista del film e autrice nell'universo dei romanzi di Argylle. Tuttavia, l'effettiva identità dell'autrice è stata messa in dubbio poiché non esiste alcuna prova reale della sua esistenza oltre a un account Instagram. Argylle è un film nel complesso bizzarro, quindi forse è giusto che l'aspetto generale dell'omonima spia, compreso il suo taglio di capelli, sia altrettanto bizzarro.

L'uscita italiana di Argylle - La super spia è fissata per il 1 febbraio, successivamente il film verrà trasmesso in streaming su Apple Tv+.