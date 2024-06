Argylle, Matthew Vaughn svela se arriverà il sequel dopo il successo in streaming

Matthew Vaughn ha già all'attivo una serie di franchise, mentre la sua ultima fatica, Argylle, ha introdotto il pubblico a dei personaggi completamente nuovi che avrebbero il potenziale per espandersi in vari modi.

Anche se il film non ha avuto un grande successo di pubblico e di critica quando è uscito nelle sale all'inizio di quest'anno, il suo arrivo in streaming sulle piattaforme home video e su Apple TV+ ha generato un'ondata di interesse per il progetto, che secondo lo stesso Vaughn potrebbe portare allo sviluppo di un sequel. Probabilmente è troppo presto per considerare un sequel una certezza, ma più tempo passa, più è possibile che il progetto si avvicini a diventare realtà.

"Stiamo andando molto bene con lo streaming", ha confermato Vaughn a Empire Magazine. "La gente sta apprezzando. Niente mi renderebbe più felice che farne un altro. Ricevo messaggi che dicono: 'Wow, quelle recensioni erano fottutamente dure!' Più riusciamo a far sì che la gente guardi Argylle, più abbiamo la possibilità di farne un altro. Lo avevamo già pianificato", ha aggiunto riferendosi alle dure critiche rivolte al film.

Argylle - La superspia: Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard in una scena del film

Nel film, Bryce Dallas Howard interpretava una scrittrice le cui storie di spionaggio riflettevano bizzarramente le operazioni di una vera organizzazione, il che ha portato alla scoperta che il personaggio della Howard era una spia nella sua vita precedente e che i suoi romanzi rievocavano le missioni in cui si era realmente imbarcata.

Argylle - La super spia: la spiegazione della scena post-credits, cosa significa per il futuro del franchise?

Henry Cavill ha interpretato il personaggio fittizio di Argylle all'interno del mondo del film; tuttavia, gli ultimi momenti del film mostravano Cavill in carne e ossa nei panni di un fan durante la lettura dell'ultimo romanzo di Argylle, lasciando intendere che ci sono ancora più misteri da svelare. Inoltre, una scena a metà dei titoli di coda ha lasciato intendere che ci sono altre idee in cantiere, come un crossover con il franchise di Kingsman dello stesso Vaughn.

Per quanto riguarda la possibilità di avere un prequel di Argylle - La super spia, Vaughn ha detto: "Sarebbe un bel film ma piccolo. Vedremo... Mai dire mai".