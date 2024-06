Argylle, Matthew Vaughn: "Non abbiamo girato Quarto Potere, ma i critici sono stati particolarmente duri!"

Matthew Vaughn ha condiviso il suo disappunto per l'accoglienza riservata dai critici al suo film Argylle, uno dei flop di questa stagione cinematografica.

Il film con star Henry Cavill, Bryce Dallas Howard e Sam Rockwell, Samuel L. Jackson e John Cena aveva un budget di circa 200 milioni, incassandone solo 96 milioni in tutto il mondo.

La sorpresa negativa legata alle critiche ad Argylle

Rispondendo alle domande del magazine Empire, il regista Matthew Vaughn ha ammesso che è stata una delusione leggere le recensioni di Argylle - La super spia, che si è fermato al 33% di commenti positivi su Rotten Tomatoes, dopo oltre 292 giudizi della stampa.

Il filmmaker ha ricordato che le proiezioni di test erano andate estremamente bene e la sera della première era stata davvero divertente, con un entusiasmo che non percepiva dai tempi di Snatch.

Cavill nel film Argylle

Vaughn ha spiegato: "Non abbiamo girato Quarto potere, ma dannazione, quando le recensioni sono uscite, ho pensato: 'Aspetta, che ho fatto per offendere queste persone?'. Erano al vetriolo. Non sto affatto dicendo che il film è perfetto, ma non penso fosse offensivo. Quello mi ha sorpreso".

Il regista ha svelato che è andato in vari cinema perché si è iniziato a chiedersi se avesse perso la testa: "Sono realmente confuso perché non puoi ignorarlo. Non erano solo un paio di recensioni negative".

Le speranze del regista

Vaughn ha tuttavia sottolineato che ora il film sta avendo dei buoni risultati in streaming e alle persone sembrano piacere le avventure della super-spia di nome Argylle attraverso gli Stati Uniti, Londra e altre località. Per questo motivo Matthew continua ad avere la speranza di realizzare il sequel: "Più persone riusciremo a convincere a far vedere Aryglle, più possibilità avremo di girarne un altro. Mi piacerebbe farne un altro, lo abbiamo pianificato".